

Юлия- редактор портала «Альма-Волга»

Я редактор портала «Альма-Волга», но в душе — гот. Не верите? Мне и самой не верится, но это факт. Как я дошла да такой жизни? Очень просто: шесть лет назад я — скромная девочка, которая пряталась за черными балахонами и прочей атрибутикой готов — поступила в педагогический университет, и тут начались метаморфозы.



Таких как я — тысячи в Волгограде. Тех, чью жизнь перевернуло студенчество.

Первые пять лет учебы я жила в универе. С восьми до трех — на парах, а с трех до девяти — самое интересное начинается. Пока большинство моих однокурсников бежали домой после занятий, я подписывалась участвовать в любых проектах: конкурсы, форумы, акции. Всему, что я умею сегодня, научила меня общественная деятельность и любимый филфак. Многие из однокурсников крутили у виска: не понимали, почему по ночам я пишу конспекты, чтобы днем пойти в профком… Мне некогда было объяснять, я даже книжки по программе успевала читать только в маршрутках, трамваях, автобусах и самолетах. Любимое приложение на телефоне с тех пор — «ридер». За возможность эффективно совмещать учебу и общественную работу спасибо интернету от «МегаФон». Географии моих перемещений по стране можно позавидовать: Петербург, Москва, Эльбрус, Адыгея, Адлер, Элиста, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов — во всех этих городах я работала на форумах или была их участником.

Крутая крошка @nadya.lakhtadyr мой герой-напарник #студмарафон #врывайся A post shared by Yulia Sahnova (@iulia_sahnova) on Feb 4, 2015 at 9:03am PST

Сейчас это называется SMM и включает в себя целый комплекс мер и инструментов. Когда мы начинали, это было просто хобби — в режиме реального времени рассказывать всем неравнодушным о том, что узнали сами. Об инстаграме никто и не слышал, «ВКонтакте» еще ничего не рекламировали и по Телеграму новости не рассылали. У нас был Twitter и ЖЖ. Странно, но мы были первыми, кто работал с хэштегами, еще сами не осознавали, насколько это мощный инструмент Social Marketing. Из девайсов — телефон и ноутбук. Мобильный интернет для ноутбука — только через модем, дичь! Но и тогда все знали: «бело-зеленый» модем — быстрый интернет, который ловит даже в лесу, это очень актуально было, ведь форумы частенько в палаточных лагерях за городом проходили.

Пару лет назад события в медиа-пространстве появлялись в лучшем случае через несколько часов после мероприятий, мы же стали освещать их в режиме реального времени. Инстаграм — самая часто используемая программа. Вначале было сложно, сейчас это моя работа, привычная и любимая. Как говорится: «Дорога возникает под ногами идущего».

Впереди еще много планов, но куда бы я не шла, я точно знаю — любимый не подведет! Это я про оператора. «МегаФон» со мной уже более 10 лет, и это не предел.

Ты абонент МегаФона? И тебе есть что рассказать? Тогда пришли на почту a@l34.news с заголовком «Я мечтаю попасть в Рубрику МегаЛюди» короткую информацию о себе: чем занимаешься, как развлекаешься, а еще адрес твоей странички в соцсети. И кто знает, может быть следующее интервью мы напишем именно про тебя.