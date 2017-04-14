Проходя вдоль домов, мы любим иногда заглядывать в окна — своеобразные дверцы в маленький уютный мир отдельной семьи. И у каждой квартиры таких «дверей» может быть много, каждая по-своему неповторима и уникальна. «Живой Волгоград» решил показать вам, дорогие читатели, как наши окна могут отличаться друг от друга.

Конечно, идею такого фотопроекта вряд ли можно назвать новаторской. Однако волгоградские окна героями такой съемки еще ни разу не были. Алексей Копаев решил исправить эту несправедливость и, вооружившись камерой, в дни новогодних праздников отправился на увлекательную прогулку.

Для нашего фотопроекта мы выбрали самый длинный проспект России — проспект имени В.И. Ленина.

Для справки: Проспект им. В. И. Ленина — главная улица города Волгограда. Самый протяжённый проспект в России. Проспект проходит по трём районам города — Центральному, Краснооктябрьскому, Тракторозаводскому — от улицы Краснознаменской до улицы имени Николая Отрады. Протяжённость проспекта — 15 км.

На проект у нас ушло три полных дня. В первый день были отсняты окна Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов. В последующие дни — окна Центрального района. Сотни окон, и все они разные, как и жители нашего города. Во время съемки мы заметили, что в Центральном районе новые окна встречаются гораздо чаще, нежели окна с историей, в том время как в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах стареньких окошек с потертой краской и неизменной геранью на подоконнике гораздо больше. Глядя на эти окна, можно представить, каким был город, и как он изменяется со временем.

Тракторозаводский район

Краснооктябрьский район

Центральный район