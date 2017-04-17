В Волгограде решили оставить ещё 6 коммерческих маршрутов. По запросам жителей города администрация оставляет маршруты №№ 91а, 70а, 64а, 84, 88, 53. Они будут скорректированы для удобства пассажиров и обеспечения транспортной доступности отдаленных территорий города. С сегодняшнего дня они начинают ходить по обновленным маршрутам, подвозя волгоградцев к основным магистралям, где курсирует комфортабельный и безопасный транспорт большой вместимости.

Повышается транспортная доступность нового жилого микрорайона «Родниковая долина» в Советском районе. Теперь маршрутные такси № 64а курсируют по укороченному маршруту, что позволит сократить интервал между подвижным составом – долгое время ожидания микроавтобусов стало одной из самых частых причин обращений на горлинию. Из Советского района микроавтобусы следуют по ул. Джамбулы Джабаева, Полухина, пр-ту Университетскому, ул. Череповецкой, Ардатовской, Кузнецкой, Новоузенской, Рабоче-Крестьянской и пр-ту им. Ленина до ул. Краснознаменской. Новой конечной точкой маршрута № 64а стала остановка «Детский центр».

По просьбам жителей заканальной части Красноармейского района маршрутное такси № 91а связывает эту отдаленную территорию с Ворошиловским районом по измененному маршруту. От конечной остановки «Кинотеатр «Юбилейный» до ул. Огарева маршрутные такси следуют по прежнему маршруту, затем поворачивают на ул. Рабоче-Крестьянскую направо и следуют до ул. Баррикадной вплоть до конечной остановки на ул. Циолковского.

Изменился и маршрут – № 70а, связывающий отдаленную территорию в Красноармейском районе – жилые кварталы около остановки «Пр-т Столетова» с Дзержинским районом. С 16 апреля маршрутные такси следуют из южной части Волгограда по прежнему маршруту до ул. Землячки, с которой (по новой схеме) поворачивают на шоссе Авиаторов. Новой конечной остановкой в Дзержинском районе стала остановка «Оптовая база».

Коммерческий вспомогательный маршрут № 84, который соединяет микрорайон Спартановка и больницу ОАО «РЖД», по просьбам волгоградцев с 16 апреля охватывает больше отдаленных территорий. Теперь автобусы малого класса дополнительно обслуживают ул. Пинскую и Ейскую в Ворошиловском районе. Конечные остановки на этом направлении остались прежними: «Ул. Кастерина» и «Железнодорожная больница».

Поселок Горьковский в Советском районе, продолжат обслуживать маршрутные такси № 88. Вспомогательный маршрут вошел в комплексную транспортную схему по пожеланиям жителей этого поселка и других отдаленных территорий.

Вспомогательный маршрут № 53, который ранее связывал ул. 39-ю Гвардейскую в Краснооктябрьском районе и ул. Хорошева в Дзержинском районе, теперь обеспечивает транспортную доступность поселка Вишневая балка. Маршрутные такси соединяют эту отдаленную территорию с пл. Возрождения на пр-те им. Ленина. Здесь проходят опорные маршруты – автобусные, трамвайные и троллейбусные.

Напомним, в соответствии с пожеланиями волгоградцев с 15 апреля изменились еще четыре вспомогательных маршрута. В их числе № 29с и № 50. Первый из них связывает одну из самых дальних точек Красноармейского района – улицу Танеева – с ТРЦ «Акварель». Теперь маршрут, обслуживаемый 30 автобусами малой вместимости, дополнительно охватит улицы Шумилова и Химзаводскую. Маршрутное такси № 50, соединяющее микрорайоны Семь ветров и Тулака, после ул. Рокоссовского поворачивает на ул. Ткачева, далее следует по ул. Пархоменко, Кубанской, Новороссийской, Балонина, далее — по проспекту Ленина, ул. Рабоче-Крестьянской и Базисной. Кроме того, маршрут продлен с Нижней Ельшанки до аграрного университета и жилого микрорайона Комарово. Таким образом решен вопрос транспортной доступности заполотновской части Центрального района и отдаленной территории новой застройки в Советском районе, раньше не имевшей прямого сообщения с центром города. Еще один коммерческий маршрут вспомогательной сети № 5с с 15 апреля связал поселок Соляной Красноармейского района с поликлиникой № 24. Ранее маршрутные такси № 5с следовали только до остановки «Ремзавод», и поселок Соляной не обслуживался городским транспортом.