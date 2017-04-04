Телеком-оператор «Дом.ru» запускает акцию «Хороший год». Новые клиенты могут выбрать нужные им услуги – интернет, цифровое ТВ, домашний телефон — и зафиксировать их стоимость на год. За счет бонусов клиент сэкономит 4000 (Волгоград) / 6000 (Волжский) рублей за год.

В Волгограде и Волжском для подключения доступен пакет «M Full» (Волгоград) / «S» (Волжский) — интернет на скорости до 60 Мбит/с (Волгоград) и 20 Мбит/с (Волжский) и 116 телеканалов (из них 24 – в HD). Абонентская плата – 680 (Волгоград) и 550 (Волжский) рублей в месяц – не изменится на протяжении 12 месяцев.

В качестве бонуса – на год и без дополнительной платы – оператор увеличит скорость интернета до 100 Мбит/c и количество каналов (их общее число составит 153, включая 46 в HD), а также подключит цифровое ТВ на 2-м телевизоре в квартире. Оборудование для доступа к цифровому ТВ предоставляется на льготных условиях: его аренда обойдется всего в 1 рубль в месяц.

«Контракт на год — это во многом выбор самих клиентов. Мы предложили им оценить более 10 идей, и предложение «зафиксируй цену на год» попало в число наиболее понравившихся. Мы запускаем годовые контракты впервые и постарались сделать так, чтобы новое предложение было не только выгодным по цене, но и инновационным и качественным с точки зрения характеристик услуг», — объясняет директор по маркетингу «Дом.ru» Андрей Чазов.