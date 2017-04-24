Телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал о еде Food Network приглашают к участию в кулинарном конкурсе. Участник, чья работа будет признана лучшей в каждой из социальных сетей, получит набор для пикника, а призом за 2-е и 3-е место станут наборы фирменных сувениров.

Конкурс проходит с 18 по 30 апреля в группах «Дом.ru» на Facebook https://www.facebook.com/domru.ru/ и в «Одноклассниках» https://ok.ru/domru.ru/ среди клиентов цифрового ТВ «Дом.ru TV».

Чтобы выиграть приз, достаточно выложить под конкурсным постом фото и описание блюда, приготовленного по любому из рецептов программы «Частный повар» (программа идет на Food Network по вторникам в 21.25 Мск). Организаторы оценят оригинальность и оформление блюд, изложение процесса приготовления и 5 мая назовут имена победителей.

В эфире телеканала Food Network представлены тематические программы разных форматов. Шеф-повара и ведущие телеканала делятся своими любимыми рецептами, устраивают кулинарные турниры для профессионалов и любителей, представляют обзоры кафе и ресторанов и отправляются в путешествие за интересными блюдами. Смотрите телеканал Food Network в пакетах услуг «HD Максимум» и «Удивительная планета» цифрового телевидения «Дом.ru TV». Пользователям «Дом.ru TV» доступно 213 каналов, сразу 84 из которых транслируются в HD – это максимум среди федеральных операторов платного ТВ России.

Полные условия конкурса: http://bit.ly/2o2cSKL (Facebook) и http://bit.ly/2oMAT5R (OK).