Весь апрель клиенты телеком-оператора «Дом.ru» могут без дополнительной платы пользоваться интернетом на скорости до 100 Мбит/c и антивирусом Kaspersky Internet Security на 2 устройства. Предложение доступно в рамках акции «Подарки целый год».

Активировать эти и другие бонусы можно в Личном кабинете на сайте http://domru.ru/ (раздел «Спецпредложения»).

Скоростной бонус, ускоряющий интернет до 100 Мбит/c, поможет оценить преимущества по-настоящему быстрого интернета: подключать несколько устройств одновременно и потреблять любой контент – HD-видео, музыку, игры – в онлайн режиме.

Антивирус Kaspersky Internet Security защитит от вредоносного ПО, мошенничества, сбора данных и других угроз. Решение совместимо с Windows, Mac и Android.

Акция «Подарки целый год» для клиентов «Дом.ru» действует четвертый год. Каждый месяц абоненты могут смотреть тематические пакеты ТВ-каналов, увеличивать скорость интернета, пользоваться специальными сервисами и скидками. Календарь на 2017 год доступен на сайте http://volgograd.domru.ru/podarki/april , общая сумма подарков — 8 000 рублей за год.