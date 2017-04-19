В Волгограде начались плановые гидравлические испытания на теплосетях. Это мероприятие, в ходе которого в трубопроводы подается вода под высоким давлением, проводится ежегодно, таким образом трубы проверяют на прочность.

В этом году гидравлические испытания стартуют 18 апреля. В связи с этим у ряда потребителей будет прекращена подача горячей воды. Отключения планируются с 08:00 дня, указанного как дата начала отключения, и до 24:00 даты, по которую прекращается ГВС. При этом возможно возобновление горячего водоснабжения раньше указанного срока.

Кроме того, начинаются остановки котельных на планово-предупредительные ремонты. Первым в этом году стартует Кировский район – в апреле ремонтируются две котельных.

Все графики отключений горячей воды оперативно обновляются на сайте в разделе «Потребителям/Графики отключений горячей воды».

Отключения будут проводится по следующему графику:

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

С 18 по 20 апреля 2017

Ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20

Ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30

Ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51

Ул. Кастерина, 2, 4, 6

Ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13

Ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Ул. Мясникова, 2, 8, 16

Ул. Набережная Волжской Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39

Ул. Николая Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44

Ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14

Детские сады, № 8, 15, 117, 257, 305, 331,347, 376, 363, 372, 387, 391

Поликлиника №9, детская поликлиника №3, детский санаторий №2, стоматологическая поликлиника №3.

Школы № 18, 27, 45, 51, 61, 88, лицей № 3

С 24 по 26 апреля 2017 года

Ул. героев Тулы, 11, 13, 15, 17

Ул. Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14

Ул. Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31

Детские сады № 55 («Радуга»), 201

Психиатрическая больница № 5

Школа-сад № 10

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

С 24 по 26 апреля 2017 года

Ул. Аэрофлотская, 62

Ул. Бажова, 7, 9

Ул. Еременко, 35

Ул. Качалова, 48, 52

Пр. Металлургов, 72, 74, 76, 78

Ул. Поддубного, 3, 15/1, 25,27, 29, 31

Ул. Титова, 36а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

ул. Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28

Ул. Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68

Больница № 12, детская поликлиника № 1, противотуберкулезный диспансер №2, Центр профилактики «СПИД», филиал поликлиники №2

Детские сады, № 273, 286, 294, 329, 375, 392

Прогимназия № 1

Школы, № 32, 96

Школы-интернаты № 3, 6

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

С 19 по 21 апреля 2017 года

Ул. 51-ая Гвардейская, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56

Ул. Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10,12,14

Ул. Гейне, 1а, 3а, 17а, 19, 21, 21а

Ул. Ессентукская, 3, 19

Ул. Колпинская,1а, 1б, 9, 11

Ул. Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 40, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а

Ул. Кутузовская, 1, 9

Ул. Панкратова, 60

Ул. Полесская, 6

Ул. Республиканская, 12, 14, 16, 20, 22, 24

Ул. Савкина, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16

Ул. Толбухина, 9, 36, 38, 40

Ул. Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140, 142

Ул. Шекснинская, 8а, 10а, 12а, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 34, 38

Ул. Фестивальная, 17

Детские сады № 58, 58/2, 105, 203, 266, 290, 341, 366, 390

Школы № 40, 97, 101, 128, спортшкола

С 26 по 27 апреля 2017 года

Ул. Новорядская, 56, 58

С 26 по 28 апреля 2017 года

Ул. им. 8-й Воздушной армии, 15а, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66

Б-р 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88

Ул. Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а

Пр. Жукова, 106, 106а, 108

Ул. Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47а, 49, 59, 61

Ул. Симонова, 19а, 19б, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Ул. Шекснинская, 16а, 18, 20, 22, 24, 34, 38

Детские сады № 5, 17, 176, 183, 241, 242, 336, центры развития ребенка № 1, 6, 7

Детская школа искусств №5, Детско-юношеская спортивная школа

Лицеи № 8, 9, школы № 33, 85

Поликлиника № 28

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 24 по 26 апреля 2017 года

Ул. Донецкая, 3, 5, 7, 14

Ул. Голубинская, 8

Ул. Кубанская, 17

Ул. Новороссийская, 5, 11, 15

Ул. Рокоссовского, 24, 24а, 26, 28

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

С 24 по 26 апреля 2017 года

Ул. Буханцева, 36, 38, 42

Ул. Елисеева, 5, 8, 9, 10

Ул. Кузнецкая, 67, 71, 73

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 26 по 28 апреля 2017 года

Ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162

Ул. Голубятникова, 9, 10, 12

Ул. Терешковой, 9

Поликлиника № 31, поликлиника РЖД

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

18 апреля 2017 года

Поселок Южный, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9а, 11

Детский сад № 349

Кадетский корпус им. Недорубова

С 19 по 20 апреля 2017 года

Ул. Водников, 8, 12, 12а

Ул. Черепановых, 3

Детский сад № 221

С 19 по 21 апреля 2017 года

Проспект Героев Сталинграда, 21, 23, 23а, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 50а, 52, 52д, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Ул. Гражданская, 10, 14, 14а, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 34

Ул. Доценко, 33а, 35а

Ул. Изобильная, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 20а, 22

Ул. Латвийская, 31

Пер. Обводной, 1а

Ул. Остравская, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 20а,

Ул. Пролетарская, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29б, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55

Ул. Тельмана, 14, 19

Ул. Совхозная, 19

Бульвар Энгельса, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 26а, 27, 27б, 28, 28д, 29, 29а, 30, 31, 31а, 31г, 32, 33, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 36б

Больницы, №15, 22, роддом № 4, детская поликлиника № 26

Гимназии, № 2, 6, 7

Детские сады, № 332, 352, 361, 374, 343, 370, 381;

Отдел полиции №8

Школы, № 62, 65, 75, 120

21 апреля 2017 года

Больница №10

С 26 по 27 апреля 2017 года

Ул. Алийская, 16, 18

Ул. Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 45, 51, 55, 55а

Ул. Морская, 70

Ул. Сидорова, 3

Ул. Судостроительная, 39, 39б, 43, 45

Ул. Электростальская, 11

Детские сады № 16, 79, 138

Училище № 19

28 апреля 2017 года

Ул. Доценко, 68, 70

Ул. Петропавловская, 88

Детский сад № 179

Плавательный бассейн

ПЛАНОВЫЕ ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНЫХ

КИРОВСКИЙ РАЙОН

С 16 по 28 апреля 2017 года

Ул. Кирова, 74, 86а

Пер. Тепличный, 308, 309

Ул. Тополёвая, 9