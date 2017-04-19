В Волгограде начались плановые гидравлические испытания на теплосетях. Это мероприятие, в ходе которого в трубопроводы подается вода под высоким давлением, проводится ежегодно, таким образом трубы проверяют на прочность.
В этом году гидравлические испытания стартуют 18 апреля. В связи с этим у ряда потребителей будет прекращена подача горячей воды. Отключения планируются с 08:00 дня, указанного как дата начала отключения, и до 24:00 даты, по которую прекращается ГВС. При этом возможно возобновление горячего водоснабжения раньше указанного срока.
Кроме того, начинаются остановки котельных на планово-предупредительные ремонты. Первым в этом году стартует Кировский район – в апреле ремонтируются две котельных.
Все графики отключений горячей воды оперативно обновляются на сайте в разделе «Потребителям/Графики отключений горячей воды».
Отключения будут проводится по следующему графику:
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
С 18 по 20 апреля 2017
Ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20
Ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30
Ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51
Ул. Кастерина, 2, 4, 6
Ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13
Ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Ул. Мясникова, 2, 8, 16
Ул. Набережная Волжской Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39
Ул. Николая Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44
Ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Детские сады, № 8, 15, 117, 257, 305, 331,347, 376, 363, 372, 387, 391
Поликлиника №9, детская поликлиника №3, детский санаторий №2, стоматологическая поликлиника №3.
Школы № 18, 27, 45, 51, 61, 88, лицей № 3
С 24 по 26 апреля 2017 года
Ул. героев Тулы, 11, 13, 15, 17
Ул. Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14
Ул. Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31
Детские сады № 55 («Радуга»), 201
Психиатрическая больница № 5
Школа-сад № 10
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
С 24 по 26 апреля 2017 года
Ул. Аэрофлотская, 62
Ул. Бажова, 7, 9
Ул. Еременко, 35
Ул. Качалова, 48, 52
Пр. Металлургов, 72, 74, 76, 78
Ул. Поддубного, 3, 15/1, 25,27, 29, 31
Ул. Титова, 36а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
ул. Триумфальная, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28
Ул. Штеменко, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68
Больница № 12, детская поликлиника № 1, противотуберкулезный диспансер №2, Центр профилактики «СПИД», филиал поликлиники №2
Детские сады, № 273, 286, 294, 329, 375, 392
Прогимназия № 1
Школы, № 32, 96
Школы-интернаты № 3, 6
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
С 19 по 21 апреля 2017 года
Ул. 51-ая Гвардейская, 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56
Ул. Восточно-Казахстанская, 6, 8, 10,12,14
Ул. Гейне, 1а, 3а, 17а, 19, 21, 21а
Ул. Ессентукская, 3, 19
Ул. Колпинская,1а, 1б, 9, 11
Ул. Краснополянская, 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 40, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а
Ул. Кутузовская, 1, 9
Ул. Панкратова, 60
Ул. Полесская, 6
Ул. Республиканская, 12, 14, 16, 20, 22, 24
Ул. Савкина, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16
Ул. Толбухина, 9, 36, 38, 40
Ул. Историческая, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140, 142
Ул. Шекснинская, 8а, 10а, 12а, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 34, 38
Ул. Фестивальная, 17
Детские сады № 58, 58/2, 105, 203, 266, 290, 341, 366, 390
Школы № 40, 97, 101, 128, спортшкола
С 26 по 27 апреля 2017 года
Ул. Новорядская, 56, 58
С 26 по 28 апреля 2017 года
Ул. им. 8-й Воздушной армии, 15а, 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66
Б-р 30-летия Победы, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88
Ул. Землячки, 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а
Пр. Жукова, 106, 106а, 108
Ул. Космонавтов, 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47а, 49, 59, 61
Ул. Симонова, 19а, 19б, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Ул. Шекснинская, 16а, 18, 20, 22, 24, 34, 38
Детские сады № 5, 17, 176, 183, 241, 242, 336, центры развития ребенка № 1, 6, 7
Детская школа искусств №5, Детско-юношеская спортивная школа
Лицеи № 8, 9, школы № 33, 85
Поликлиника № 28
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
С 24 по 26 апреля 2017 года
Ул. Донецкая, 3, 5, 7, 14
Ул. Голубинская, 8
Ул. Кубанская, 17
Ул. Новороссийская, 5, 11, 15
Ул. Рокоссовского, 24, 24а, 26, 28
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН
С 24 по 26 апреля 2017 года
Ул. Буханцева, 36, 38, 42
Ул. Елисеева, 5, 8, 9, 10
Ул. Кузнецкая, 67, 71, 73
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
С 26 по 28 апреля 2017 года
Ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162
Ул. Голубятникова, 9, 10, 12
Ул. Терешковой, 9
Поликлиника № 31, поликлиника РЖД
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
18 апреля 2017 года
Поселок Южный, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9а, 11
Детский сад № 349
Кадетский корпус им. Недорубова
С 19 по 20 апреля 2017 года
Ул. Водников, 8, 12, 12а
Ул. Черепановых, 3
Детский сад № 221
С 19 по 21 апреля 2017 года
Проспект Героев Сталинграда, 21, 23, 23а, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 47, 48, 49, 50, 50а, 52, 52д, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Ул. Гражданская, 10, 14, 14а, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 34
Ул. Доценко, 33а, 35а
Ул. Изобильная, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 20а, 22
Ул. Латвийская, 31
Пер. Обводной, 1а
Ул. Остравская, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 20а,
Ул. Пролетарская, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29б, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 51б, 53, 55
Ул. Тельмана, 14, 19
Ул. Совхозная, 19
Бульвар Энгельса, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 26а, 27, 27б, 28, 28д, 29, 29а, 30, 31, 31а, 31г, 32, 33, 33а, 34, 34д, 35, 35а, 36, 36б
Больницы, №15, 22, роддом № 4, детская поликлиника № 26
Гимназии, № 2, 6, 7
Детские сады, № 332, 352, 361, 374, 343, 370, 381;
Отдел полиции №8
Школы, № 62, 65, 75, 120
21 апреля 2017 года
Больница №10
С 26 по 27 апреля 2017 года
Ул. Алийская, 16, 18
Ул. Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 45, 51, 55, 55а
Ул. Морская, 70
Ул. Сидорова, 3
Ул. Судостроительная, 39, 39б, 43, 45
Ул. Электростальская, 11
Детские сады № 16, 79, 138
Училище № 19
28 апреля 2017 года
Ул. Доценко, 68, 70
Ул. Петропавловская, 88
Детский сад № 179
Плавательный бассейн
ПЛАНОВЫЕ ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНЫХ
КИРОВСКИЙ РАЙОН
С 16 по 28 апреля 2017 года
Ул. Кирова, 74, 86а
Пер. Тепличный, 308, 309
Ул. Тополёвая, 9
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