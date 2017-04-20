Уже в мае на Приволжской железной дороге начнет курсировать новый поезд дальнего сообщения № 526/525 сообщением Саратов – Волгоград – Анапа. В пути его следования предусмотрены остановки на станциях Саратов-1, Петров Вал, Волгоград-1, Морозовская, Лихая, Ростов Главный.

Поезд начнет курсировать с 20 мая 2017 года. Каждый сможет без пересадок доехать до Анапы. Из Саратова первый поезд отправится 20 мая и будет ходить по чётным датам в 17:39 мск (в 18:39 по местному времени). Отправление из Волгограда по нечётным датам в 00:36, прибытие в Анапу по нечетным датам в 22:25. Стоимость билета в купейный вагон составит 3 568 рублей, в плацкартный – от 1 226 руб.

В состав поезда включены плацкартные и купейные вагоны, которые оснащены установками кондиционирования воздуха. Получить подробную информацию о графике движения поезда и стоимости проезда пассажиры смогут на вокзалах и в билетных кассах, а также по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00. Звонок из любой точки России бесплатный.