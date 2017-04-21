Смартфонов и других электронных устройств в нашей жизни становится все больше. Уже давно прошли времена, когда телефоном с сенсорным экраном можно было кого-то удивить. Сейчас на рынке представлено огромное количество моделей от множества производителей.

Условно принято выделять несколько сегментов рынка: флагманы, средний, бюджетный. Каждый из них также можно разделить на несколько градаций: средне-бюджетный, низко-бюджетный, ультрабюджетный и т.д.

Герой сегодняшнего обзора относится скорее к бюджетным моделям, так как рекомендованная цена от производителя BQ всего 6,5 тысяч рублей. Кстати, имя нашего героя — BQ Strike Power (BQ-5059).

Технические характеристики: Цвет Черный, Серый, Золотой

Диагональ экрана 5″

Технология экрана IPS

Разрешение экрана HD 1280×720

Процессор MediaTek MTK 6580

Кол-во ядер процессора Quad Core

Оперативная память 1 ГБ

Объем встроенной памяти 8 ГБ

Поддержка карт памяти Micro SD до 64 ГБ

Основная камера 13 Мп

Фронтальная камера 8 Мп

Беспроводная связь 3G WCDMA 900/2100MГц, GPRS, EDGE

Навигация GPS

Ёмкость аккумулятора 5000 мА/ч

вес гр. 177 г

Особенности Крышка Brushed, 2.5D, поддержка OTG

Габариты мм. 143 х 73 х 9.9 мм

Кол-во SIM-карт 2

Программная платформа Android 7.0

BQ Strike Power имеет скромные технические характеристики, но несмотря на это, «Живой Волгоград» был приятно удивлен тому, как за последнее время выросло качество бюджетных моделей. Хотя есть вероятность, что этот смартфон — исключение из правил.

Корпус смартфона выполнен из металла. Вместе с добротной тяжестью и металлической прохладой корпус оставляет приятные тактильные ощущения. Сборка хорошая: ничего не люфтит, не скрипит, кнопки громкости и питания нажимаются четко и не болтаются.

Из-за гладкого и матового покрытия и веса смартфона иногда он норовит выскользнуть из рук. Будьте внимательны к этому.

Торцы смартфона немного скруглены, за счет чего он удобно лежит в руке и не создает лишнего давления на ладонь и пальцы. На верхней грани расположился порт микро-USB и порт для наушников. На левой — качелька громкости и клавиша питания. Остальные грани чисты, и это создает приятное впечатление.

Задняя поверхность имеет камеру в углу и вспышку рядом с ней. В нижней части — внешний динамик. Громкость динамика достаточная, но в шумном метро вы можете пропустить звонок, поэтому рекомендуем включить вибрацию, которая здесь на уровне: тихая, но заметная. Другим нужно поучиться. Также на задней крышке находятся логотип компании BQ и название модели Strike Power.

Переднюю панель занимают три сенсорные кнопки: назад, дом, запущенные приложения и экран диагональю 5 дюймов.

Разрешение экрана HD или 1280х720 точек. Плотность пикселей — 320ppi. При такой диагонали данного разрешения достаточно для комфортного восприятия контента. Дисплей выполнен по технологии IPS, но это мало что говорит. IPS-матрицы и ранее устанавливались в ультрабюджетные модели и во флагманы именитых компаний. Надо смотреть и желательно под наклоном. При таком взгляде инвертирование цветов не происходит. Да, яркость становится меньше, но картинка и цвета все также хорошо различимы.

Минимальная яркость некоторым может показаться недостаточной. В полной темноте читать текст на белом экране браузера может быть не комфортно. Зато максимальная вполне удовлетворительна, и на солнце не должно возникнуть больших трудностей.

Говоря про экран, стоит сказать и про мультитач. К огромному огорчению, он поддерживает всего 2 одновременных нажатия — не три, не пять, всего два. Это значит что при быстром наборе текста или играх будут происходить ложные или фантомные нажатия, что вызовет дискомфорт. Но для умеренной эксплуатации двух одновременных касаний скорее всего будет достаточно.

На борту установлена свежая версия операционной системы Android 7.0. Интересно, будут ли обновления до актуальной 7.1? 7.5? 8.0? Учитывая что модель свежая, на это можно рассчитывать.

Оболочка не подвергалась значительным изменениям, и мы видим чистый андроид практически таким, каким его задумывал создатель. Кроме нескольких моментов. Во-первых, на рабочем столе отсутствуют сервисы Google, что по свежим новостям уже может не являться нарушением, но с начала продаж уже прошло время, и данный факт является интересным.

Вместо поисковой строки Google на главный рабочий стол вынесена поисковая строка Яндекс, также китайский браузер UC Browser, AliExpress, Yandex Browser и пара ярлыков для установки игр. На соседнем экране — пара сервисов от Яндекс, доски объявлений и еще несколько ярлыков для игр.

Говоря про приложения, стоит знать объем внутренней памяти — 8 Гб. Из которых более 4-х занято системой и предустановленными приложениями, которые, к счастью, можно удалить. Но 4 Гб доступных пользователю в 2017 года непозволительно мало, и покупка microSD карты памяти является обязательным условием для любого покупателя Strike Power.

Помимо microSD, смартфон поддерживает установку двух sim-карт.

Оперативной памяти всего 1 Гб, из которых обычно свободно 300 Мб. Также маловато, но не забываем, что это бюджетная модель, и требовать от нее 6 Гб неправильно. Такого объема оперативной памяти хватит не требовательному пользователю.

На десерт мы оставили главную особенность Strike Power — аккумулятор емкостью 5000 мА/ч. Где еще можно встретить такую емкость? Вкупе с энергоэффективным процессором и дисплеем, по заявлению производителя, вы можете получить 3 дня активного использования. Большая редкость по сегодняшним меркам.

На наш взгляд, герой обзора имеет хорошие шансы на место под солнцем в бюджетном ценовом диапазоне смартфонов. Качественный корпус, хороший дисплей, 2 симкарты, флешка, неплохая камера — все это достойно вашего внимания. BQ Strike Power подойдет тем, кто не требует от смартфона решения больших задач, и тем, кто не пытается заменить смартфоном ноутбук.

К слову, у нашего героя есть пара братьев. Первый — BQ Strike Power Easy (5058), который имеет чуть менее скромные характеристики: процессор MT6580M с тактовой частотой 1300 MHz, разрешение экрана 854×480, камеры на 8 и 5 Мп.

Второй — BQ Strike 2, подробнее о котором вы узнаете в ближайшем обзоре.

