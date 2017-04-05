Волгоградцев приглашают на очередной спортивный праздник, который пройдет в рамках Международного дня спорта на благо мира и развития. Организатором мероприятия выступает Благотворительный фонд Елены Исинбаевой. Спортивный праздник будет проходить на верхней террасе набережной. На праздник были приглашены 80 детей из социально-реабилитационных центров области, чтобы объединить их идеей праздника.

Цель мероприятия — напомнить, что спорт — это прежде всего взаимоуважение, честная игра и командный дух. Неважно, любите вы бегать, кататься на лыжах, велосипеде, плавать или заниматься в спортивном зале — спорт укрепляет дух и закаляет характер.

Мероприятие состоится 6 апреля на верхней террасе Центральной набережной, начало в 12:00.