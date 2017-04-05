В наше время большинство людей стали черствыми и безразличными к чужому горю и проблемам. Конечно, в своем безразличии мы можем обвинять кого угодно и сколько угодно, пенять все на власть и кризис. Но, увы, виноваты в этом только мы сами. Естественно, такими являются не все, и мир, как говорится, не без добрых людей. Некоторые волгоградцы доказывают это своими поступками. Благотворительность — вот то дело, которому некоторые люди посвящают себя, свои возможности и время. И пусть это даже будет незначительная помощь людям или даже животным, разницы в этом нет. И хотя в наше время любое проявление доброты уже выходит за рамки привычного, многие воспринимают это как пиар. Но мы вам докажем, что доброта может быть бескорыстной.

А доказывать мы будем на примере благотворительного фонда «Доброта на Волге», который работает в нашем городе не так уж долго. Но за время своего существования сотрудники фонда смогли помочь не одной сотне человек. «Так что же они делают?» — спросите вы. А делают они очень доброе и по-настоящему нужное дело: они кормят нуждающихся горячими обедами. Нет, не за плату, а просто так, по доброте. Деньги на продукты они собирают посредством благотворительных сборов, а также получают гранты от других благотворительных организаций. Благодаря пожертвованиям они покупают продукты, готовят обеды и небольшие сладкие подарки. Не так давно фонд при поддержке проекта «Добровольцы» провел акцию «Подари тепло», о ней мы подробно писали в нашей статье «Волонтеры накормили нуждающихся и подарили им немного тепла и заботы». В рамках этой акции удалось накормить 399 человек, среди которых были и люди без определенного места жительства, и одинокие старики, и многодетные семьи, и даже иностранные студенты.

Раздачу еды проводили и раньше, но, как пояснили сами волонтеры, не в таком масштабе. После акции «Подари тепло» помогать нуждающимся захотели около 10 человек, точные цифры фонд предоставить не может, учета не ведется. Как пояснил председатель фонда Андрей Долматов: «Пока что раздача еды проходит по субботам в трех районах, в дальнейшем надеемся расширить географию и добраться до южных районов. Но это станет возможным только благодаря автолавке и людям, которые согласятся отдавать часть своего времени на благотворительность. Мы поняли, что раздавать на 4 точках и раздавать со спецавтомобиля во всех районах даже через день — это совершенно разные вещи. Подходить к этому нужно уже по-другому, и без активной помощи бизнес-среды, властей и систематической помощи граждан не обойтись. Кормим наваристым супом и раздаем сладости, в этот раз был суп из чечевицы и каша с клецками, а также шарики из орехов с сухофруктами».

Проект зависит от людей, которые посвящают ему своё время и возможности. Они ничем не отличаются от остальных. Им также нужно ходить на работу и содержать свои семьи, а благотворительность — это часть их жизни. Они готовы отдавать своё время и посвящать частичку себя тем людям, которым они помогают. Не каждый может пойти и встать на точку раздачи еды, ведь не все готовы к общению с определенным контингентом людей, которые проходят через точку. Становясь волонтером, человек должен четко понимать, куда он идет и с чем ему предстоит столкнуться. Сейчас в команде 11 человек и от 10 до 15 волонтеров.

Что же касается стабильности, то для этого необходима как помощь небезразличных людей, так и помощь властей. Нужны и помещение, чтобы готовить пищу, и повар, и водитель, и люди на раздачу, чтобы расширить географию, и многое другое. Сейчас проект развивается только благодаря тем, кто находится в команде, помощи от властей нет. Всех они, конечно, накормить не могут, и возможности у них не безграничны, но лишь благодаря им проект существует и развивается. И несмотря на все это, эти люди продолжают проводить акции по раздаче еды и дарить нуждающимся частичку себя и своего душевного тепла.

Ребята, продолжайте в том же духе, вы большие молодцы, удачи вам во всех начинаниях и в развитии вашего доброго дела. А редакция «Живого Волгограда» в свою очередь поддержит вас информационно.