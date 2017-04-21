Конец недели… И вот уже выходные, которые просто наполнены различными способами интересно провести время. И «Живой Волгоград» по традиции помогает с выбором.

21 апреля:

22 апреля:

23 апреля:

11.00 — Фестиваль колокольного звона в Волжском;

в Волжском; 12.00 — « Мото-синдром 2017 », соревнования по мотокроссу и квадрокроссу на трассе «Максимка» в Советском районе;

», соревнования по мотокроссу и квадрокроссу на трассе «Максимка» в Советском районе; 14.00 — Военно-историческая реконструкция «Уличные бои в Берлине» в Старой Сарепте в рамках Двухдневного военно-исторического фестиваля , посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Все подробности об этих и других мероприятиях вы можете найти в нашем не менее Живом Календаре.