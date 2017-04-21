Конец недели… И вот уже выходные, которые просто наполнены различными способами интересно провести время. И «Живой Волгоград» по традиции помогает с выбором.

21 апреля:

22 апреля:

23 апреля:

Все подробности об этих и других мероприятиях вы можете найти в нашем не менее Живом Календаре.

Календарь событий Волгограда

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