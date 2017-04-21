Конец недели… И вот уже выходные, которые просто наполнены различными способами интересно провести время. И «Живой Волгоград» по традиции помогает с выбором.
21 апреля:
- 17.00 — Всероссийская акция Библионочь-2017, которая пройдёт в библиотеках города. Многие библиотеки подготовили отличнейшую программу;
- 17.00 — Открытие аудиовизуальной выставки плакатов „Lautstark – Junge Musik aus Deutschland“ в ВГСПУ в рамках фестиваля «Дни Германии в Волгограде»;
- 18.30 — Концерт органной музыки Бах and Rock в ЦКЗ;
- 19.00 — Концерт группы «Странники» в арт-пространстве Музконвейер.
22 апреля:
- 9.00 — Parkrun — еженедельный утренний забег на 5 км у Панорамы;
- 11.00 — Праздник «Юбилей столетнего волгоградского дуба» в Комсомольском саду;
- 11.00 — Двухдневный военно-исторический фестиваль, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Старой Сарепте;
- 17.00 — Лекция «Сентиментальная жестокость Квентина Тарантино» в мастерской скульптора Петра Лукича Малкова;
- 19.00 — Концерт «Звездная музыка джазовых звезд» в Планетарии;
- 19.00 — Концерт группы The Elements в арт-пространстве Музконвейер.
23 апреля:
- 11.00 — Фестиваль колокольного звона в Волжском;
- 12.00 — «Мото-синдром 2017», соревнования по мотокроссу и квадрокроссу на трассе «Максимка» в Советском районе;
- 14.00 — Военно-историческая реконструкция «Уличные бои в Берлине» в Старой Сарепте в рамках Двухдневного военно-исторического фестиваля, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Все подробности об этих и других мероприятиях вы можете найти в нашем не менее Живом Календаре.
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