Уже с 19 апреля автобусный маршрут №95 начинает ходить до остановки «ВолгоГРЭС» в Кировском районе. Один из 7 новых автобусных маршрутов, открывшихся в текущем году, удлинен в соответствии с запросами горожан, поступающими по телефону «горлинии».

Маршрут №95 с 19 апреля дополнился остановками «Библиотечная», «Гимназия №9», «Хлебозавод №3» и «ВолгоГРЭС». Автобусы следуют по ул. Тополевой, ул. Писемского, пер. Печатному и ул. Шумилова. До настоящего времени остановка «ВолгоГРЭС» являлась конечной только для опорного маршрута №2, подвижной состав на котором курсирует до железнодорожного вокзала. Помимо опорных маршрутов, в Волгограде действует разветвленная сеть вспомогательных направлений.

В рамках очередного этапа реализации КТС 18 коммерческих маршрутов заменены опорными автобусными направлениями. Межведомственная рабочая группа, в которую входят представители профильных ведомств и депутаты Волгоградской городской думы, постоянно контролируют ситуацию с обслуживанием пассажиров в городе. При необходимости в работу муниципального общественного транспорта оперативно вносятся коррективы. Сегодня автобусы на опорных маршрутах следуют по единому расписанию: интервал между подвижным составом различных направлений составляет не более 2-3 минут.