Сегодня пятница! А это значит, что неделя пережита, и снова можно планировать выходные. И «Живой Волгоград» в этом поможет своим традиционным еженедельным анонсом. Концерты, лекции, экскурсии и соревнования — можно выбрать на любой вкус.

7 апреля:

с 12.00 на различных площадках будет проходить фестиваль германских и российских короткометражных фильмов «Вкратце!»;

12.00 — состоится первый поединок в рамках стартового раунда турнира «Лиги Белова»— Ассоциации студенческого баскетбола;

17.00 — пройдёт благотворительный спектакль «Пасха Михаила Тверского» в поддержку подростков, попавших в трудные жизненные обстоятельства в Казачьем Театре;

22.00 — состоится выступление группы Microwave Popcorn в Миле.

8 апреля:

9.00 — Parkrun еженедельный утренний забег на 5 км от музея-панорамы «Сталинградская битва»;

9.15 — пройдёт территориальный чемпионат Юга России по пауэрлифтингу, его отдельным движениям и народному жиму по версиям федераций WRPF и «СПР». Первый день.

10.00 — состоится второй поединок в рамках стартового раунда турнира «Лиги Белова»— Ассоциации студенческого баскетбола

12.00 — состоится чемпионат и первенство Волгоградской области по скалолазанию по дисциплине»Трудность» в Гимназии №11. Группы: 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет;

12.00 — пешая экскурсия по Волгограду «Липецкая улица» от площади Советской;

14.00 — пройдёт ежегодный Тотальный Диктант;

с 14.00 на различных площадках будет проходить фестиваль германских и российских короткометражных фильмов «Вкратце!»;

15.00 — пешая экскурсия по Волгограду «Зацарицынский форштадт» от Ворошиловского торгового центра

17.00 — 3 лекции об искусстве от проекта «Курилка Гутенберга»во дворце молодежи Юность;

18.00 — фестиваль юмора веселых и находчивых в центре культуры и искусства «Октябрь»;

20.30 — выступление Федора Еронова в Пивной Библиотеке.

9 апреля:

10.00 — пройдёт территориальный чемпионат Юга России по пауэрлифтингу, его отдельным движениям и народному жиму по версиям федераций WRPF и «СПР». Второй день.

10.00 — пройдут открытые соревнования по спортивно-прикладному собаководству в парке «Волжский»;

10.00 — состоится чемпионат и первенство Волгоградской области по скалолазанию по дисциплине»Трудность» в Гимназии №11. Группы: Мужчины и Женщины 2001 г.р. и старше;

19.00 — концерт группы «Ленинград» во Дворце Спорта.

Мероприятия и события на любой вкус, есть из чего выбрать. Все подробности об этих и других мероприятиях вы можете найти в нашем не менее Живом календаре.