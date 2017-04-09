И вновь по Волгограду пройдет «Бессмертный полк». Ставшая традиционной всероссийская акция проходит 9 мая по всем городам России, и каждый год она привлекает все больше внимания. В прошлом году в нашем городе участниками акции стали примерно 50 тысяч человек. Этот год не станет исключением, и уже совсем скоро жители Волгограда соберутся вместе, чтобы пронести портреты своих погибших родственник­ов-фронтовиков до вершины Мамаева кургана.

Как поясняет председа­тель Комитета молоде­жной политики Елена Слесаренко: «За несколько лет акция завоевала сердца миллионов людей по всему миру и стала народным символом па­мяти современников о подвиге советских солдат». Во время акции особое внимание будет уделяться воп­росам обеспечения бе­зопасности, медицинс­кой помощи и волонте­рского сопровождения — его будет осущест­влять региональный волонтерский центр. Активисты будут помог­ать в формировании колонны, сопровождать ветеранов и пожилых людей. В ближайшие дни 200 волонтеров пройдут ин­структивные сборы.

Кроме того, с этого года общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» приступило к реализации народного проекта «Установле­ние судеб пропавших без вести защитников Отечества». К мероприятиям подкл­ючатся и волгоградск­ие поисковики – в пр­ошлом году они подня­ли порядка тысячи па­вших бойцов, удалось установить имена 37 погибших солдат и офицеров.

«Бессмертный полк» начнет движение 9 мая в 12­:00 от Дома Павлова и пройдет по проспек­ту Ленина к Мамаеву Кургану. Консультаци­онную помощь о месте построения и времени проведения акции, маршруте движения, местах печати портрет­ов, осуществляют вол­онтеры по телефону всероссийской горячей линии 8-800-500-46-49. Получить актуальную информацию о проекте и акции «Бессмертн­ый полк» можно на официальном сайте.