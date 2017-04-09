И вновь по Волгограду пройдет «Бессмертный полк». Ставшая традиционной всероссийская акция проходит 9 мая по всем городам России, и каждый год она привлекает все больше внимания. В прошлом году в нашем городе участниками акции стали примерно 50 тысяч человек. Этот год не станет исключением, и уже совсем скоро жители Волгограда соберутся вместе, чтобы пронести портреты своих погибших родственников-фронтовиков до вершины Мамаева кургана.
Как поясняет председатель Комитета молодежной политики Елена Слесаренко: «За несколько лет акция завоевала сердца миллионов людей по всему миру и стала народным символом памяти современников о подвиге советских солдат». Во время акции особое внимание будет уделяться вопросам обеспечения безопасности, медицинской помощи и волонтерского сопровождения — его будет осуществлять региональный волонтерский центр. Активисты будут помогать в формировании колонны, сопровождать ветеранов и пожилых людей. В ближайшие дни 200 волонтеров пройдут инструктивные сборы.
Кроме того, с этого года общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» приступило к реализации народного проекта «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества». К мероприятиям подключатся и волгоградские поисковики – в прошлом году они подняли порядка тысячи павших бойцов, удалось установить имена 37 погибших солдат и офицеров.
«Бессмертный полк» начнет движение 9 мая в 12:00 от Дома Павлова и пройдет по проспекту Ленина к Мамаеву Кургану. Консультационную помощь о месте построения и времени проведения акции, маршруте движения, местах печати портретов, осуществляют волонтеры по телефону всероссийской горячей линии 8-800-500-46-49. Получить актуальную информацию о проекте и акции «Бессмертный полк» можно на официальном сайте.
Начать обсуждение →