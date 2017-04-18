В волгоградском регионе стартовал первый этап межведомственной комплексной акции «Дети России-2017». Акция преследует цель — предупредить распространение наркомании среди несовершеннолетних. Активисты и полицейские проведут в школах профилактические занятия, киносеансы и тренинги по здоровому образу жизни.

По данным Комитета молодежной политики региона, помимо основных мероприятий, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области и волонтеры регионального антинаркотического движения проведут проверки по месту жительства подростков, а также рейды по местам массового пребывания школьников — развлекательных и досуговых учреждений города и области. Цель профилактических мероприятий – выявить лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических и психотропных веществ.

Отметим, участие в акции «Дети России – 2017» — часть масштабной комплексной работы региона по профилактике наркотической зависимости в молодежной среде. За три года активистами молодежного антинаркотического движения Волгоградской области стали порядка двух тысяч человек. Волонтеры антинаркотического движения организуют квесты, игры, открытые уроки, постановки социального театра, направленные на профилактику ВИЧ и незаконного оборота наркотиков. Только за прошедший год активисты посетили свыше 220 общеобразовательных, средних и высших учебных заведений, в мероприятиях приняли участие около 11 тысяч несовершеннолетних. Ребята принимали участие во всероссийских антинаркотических акциях «Имею право знать!», «За здоровье и безопасность наших детей», «Сообщи, где торгуют смертью». Планируется, что в 2017 году профилактической работой антинаркотического движения, проводимой в рамках регионального проекта по формированию здорового образа жизни, будет охвачено не менее семи тысяч школьников.