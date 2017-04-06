В этом году множество юных волгоградцев изъявили желание отдыхать в палаточных лагерях. Именно поэтому летний отдых детей решено было организовывать с учетом предпочтений ребят. В связи с популярностью палаточного отдыха у юных горожан этим летом в организацию работы муниципального детского лагеря «Орленок» внесут соответствующие изменения. Развитие также получат и другие формы организованного отдыха детей, в том числе походы, спортивные и трудовые смены. Всего в течение летних каникул организованными формами отдыха планируется охватить порядка 20 тысяч волгоградских детей и подростков.

В преддверии школьных каникул в «Орленке» ведутся подготовительные и ремонтные работы: обновлены спальные корпуса и душевые, установлены две крытые отрядные беседки, произведен капитальный ремонт покрытия около корпусов и волейбольной площадки, приведена в порядок дренажная система.

По просьбам детей и их родителей на базе муниципального детского лагеря «Орленок» вновь пройдут четыре палаточные смены по семь дней. Помимо смен палаточного типа, в «Орленке» организуют четыре 21-дневные профильные летние смены и три смены продолжительностью семь дней. По предварительным оценкам в течение этих смен на базе лагеря отдохнут свыше 2,5 тысяч волгоградских ребят.

Также во время летних каникул будут работать 136 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, это на 10 больше, чем в 2016 году. Этим летом в них смогут отдохнуть 15,5 тысяч человек, осенью – еще 1280 ребят. Длительность смен в летний период составит 18 рабочих дней, в осенний – пять рабочих дней.

В планах — работы и организация однодневных и многодневных походов и экскурсий по территории Волгоградской области. Руководить походами будут специалисты учреждений сферы молодежной политики, прошедшие обучение по специальности «Инструктор детско-юношеского туризма». С мая по август прошлого года в походах приняли участие 2,3 тысячи человек, не меньшее количество ребят станет участниками таких смен и в этом году.

Кроме того, в летний период предусмотрен отдых детей в санаторно-оздоровительных детских лагерях региона, которые работают круглогодично. Льготные путевки в санатории «Ергенинский» и «Качалинский» предоставляются детям, нуждающимся в лечении, по заявлениям родителей. Получат возможность бесплатно отдохнуть в лагерях и дети из неполных или многодетных малообеспеченных семей. Ребята проведут лето в детских лагерях, расположенных на территории Волгоградской области.

Всего в течение летних каникул в лагерях и санаториях отдохнут порядка 20 тысяч волгоградских детей и подростков.