Мужчины и женщины… Мы такие разные, но… без всяких «НО». И фильмы нам нравятся разные. Ловите подборку, которую «Живой Волгоград» подготовил специально для вас, обладатели железных нервов,
стальных яиц стального характера и прекрасного вкуса. Все фильмы вы можно посмотреть на MegaFon.TV прямо со своего смартфона, пока ваша вторая половинка выбирает для себя весенний «лук».
1 «Шпионский мост»
Холодная война США и СССР. Шпионские игры и точный расчет, цена ошибки в котором — человеческая жизнь. Бескомпромиссный, интеллектуальный боевик, основанный на реальных событиях.
2«Олдбой»
Вы мужчина? Уверены? А что, если вы лишь жалкая пародия на него? Жесткий триллер расскажет историю человека, который заплатил слишком высокую цену за свою беспечность.
3«28 панфиловцев»
Герои — кто они? Простые люди. Честная история о настоящих мужчинах, которые сделали невозможное. Исторически выверенная картина без прикрас расскажет, как это было — погибать под Москвой.
4 «Хранители»
Убийства, социопаты, маньяки, крах верховенства закона и полнейший хаос — вот ближайшее обозримое будущее человечества. Разобраться со всем этим
дерьмом, а так же помочь человечеству выжить могут только супер-герои.
5«Слон»
Бывает так: пашешь как цирковой слон, выполняешь трюки по требованию жены, детей, шефа. А потом бац — устал, заболел. А лечить то тебя никто не торопится, просто списывают со счетов… Но это не конец, а лишь шанс начать все заново.
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