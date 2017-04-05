Мужчины и женщины… Мы такие разные, но… без всяких «НО». И фильмы нам нравятся разные. Ловите подборку, которую «Живой Волгоград» подготовил специально для вас, обладатели железных нервов, стальных яиц стального характера и прекрасного вкуса. Все фильмы вы можно посмотреть на MegaFon.TV прямо со своего смартфона, пока ваша вторая половинка выбирает для себя весенний «лук».