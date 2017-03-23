До вечера 24 марта у жителей Центрального и Краснооктябрьского районов Волгограда не будет воды. Временное отключение воды связано с работами по обновлению изношенных участков городской сети водоснабжения.

Работы по замене ветхого участка водовода пройдут по улице Тряскина в Краснооктябрьском районе. Специалисты заменят часть водовода диаметром 300 мм и протяженностью 1,1 км. В связи с этим с 5:00 часов 23 марта до 18:00 часов 24 марта 2017 г. будет ограничено водоснабжение потребителей по ул. им. Тряскина (дома с 1 по 50). В период отключения потребителей от системы водоснабжения подрядной организацией будет дополнительно организован подвоз воды.

С 00-00 23 марта до 22-00 23 марта 2017 года в связи с работами по переврезке участка водопроводной сети по ул. Батальонной в Центральном районе водоснабжение будет ограничено по следующим адресам:

— ул. Батальонная № 11;

— ул. Батальонная № 11/1;

— ул. Батальонная № 13 а;

— ул. Батальонная № 9, 9 б;

— пр. им. В.И.Ленина № 72.

МУП «Горводоканал г. Волгограда» приносит свои извинения за временные неудобства, обусловленные объективными технологическими причинами.