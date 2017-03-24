В салонах связи есть немало смартфонов, «привязанных» к SIM-картам определенного оператора, — так называемых «залоченных» гаджетов. Они способны работать только с SIM-картами одного оператора связи, что нередко вызывает недоумение со стороны покупателя: мол, смартфон понравился, но почему я должен при его покупке еще менять оператора или обзаводиться новым тарифом?!

«Залоченное» под одного оператора устройство чаще всего стоит дешевле, чем его обычный аналог. К тому же клиент получает «в нагрузку» солидный объем предоплаченного трафика. Такой вариант способен составить серьезную конкуренцию стандартным предложениям и привлечь клиента воспользоваться услугами другой компании. Благо, процедура перехода к другому оператору связи проста и позволяет сохранять действующий номер, а значит, и все прежние контакты, накопившиеся за долгие годы.

К примеру, смартфон Micromax Q415 с 4-ядерным процессором, встроенной памятью 8 ГБ, 5-мегапикселей камерой обойдется всего в 2 990 рублей при подключении тарифной опции «Интернет S» или тарифного плана линейки «МегаФон-Все включено». Этот смартфон работает в сети 4G/LTE, а стало быть, обеспечит своего владельца самой высокой скоростью мобильного интернета, какая сейчас возможна.

Смартфон ZTE Blade A5 Pro также оснащен 4-ядерным процессором и аналогичной встроенной памятью — 8 Гб. Стоимость аппарата составляет 3290 рублей. Однако при подключении тарифа «Все включено — S» МегаФона и оплате услуг связи за три последующих месяца его стоимость будет уже 1990 рублей. Такой бюджетный смартфон — отличный вариант для школьника. Утеря или поломка дорогого гаджета может ударить по семейному бюджету. Этот же современный смартфон отличается более чем демократичной стоимостью, а помимо того, имеет в комплекте бесплатные учебные программы: более 20 уроков английского языка, 10 000 разнообразных книг, в том числе из школьной программы, и обучающее приложение с интересными заданиями и музыкой. Нужно ли говорить, что сейчас вряд ли можно найти предложение с подобными характеристиками за такую сумму.

«Залоченные» телефоны воспринимаются, с одной стороны, как некоторое ограничение, а с другой — как условие выгодной сделки. Необходимость смены оператора при покупке такого смартфона можно рассматривать как возможность сравнить качество связи и сделать свой собственный выбор, основанный не на рекламе, а на личном опыте. Почему бы и нет?

Подробнее об условиях акций и возможностях приобретения оборудования можно узнать в салонах МегаФона.