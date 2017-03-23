Кредитный портфель физлиц ВТБ24 Волгоградской области за 2016 год увеличился на 12% (2 млрд руб.), что выше показателя как в целом по банковской системе, так и всей розницы группы ВТБ. На 1 января 2017 г. объем розничного портфеля составил 19,4 млрд руб. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции управляющий региональным операционным офисом «Волгоградский» банка ВТБ24 Светлана Фёдорова.

Основными драйверами роста стали ипотека (кредитный портфель вырос на 17% – до 8,4 млрд руб.) и кредиты наличными (рост на 12% до 8,6 млрд руб.).

По итогам 2016 года ВТБ24 выдал 2,8 млрд руб. ипотечных кредитов, что на треть превышает показатель предыдущего года. В результате свои жилищные условия смогли улучшить более 2 тысяч семей, взявших кредит в ВТБ24.

Объем выдачи потребительских кредитов составил 4,3 млрд рублей. Населению Волгоградской области выдано более 12 тысяч нецелевых займов. Одной из наиболее популярных стала программа по рефинансированию кредитов сторонних банков, объем кредитования в рамках которой превысил 600 млн рублей.

Объём портфеля кредитов малому бизнесу в 2016 году достиг уровня 1,2 млрд рублей. Предпринимателям Волгоградской области выдано 600 млн рублей кредитов на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств, что на треть превышает объём выдач 2015 года.

«Прошлый год по результату работы стал лучшим в истории ВТБ24, причем, как для банка в целом, так и дляволгоградского офиса, — отметила Светлана Фёдорова.– Среди основных факторов, предопределивших успех, можно назвать рост кредитного портфеля, высокое качество банковских услуг и дальнейшее развитие сервисов для зарплатных клиентов банка в регионе».

ВТБ24 одним из первых крупных банков приступил к выпуску национальной карты в рамках зарплатных проектов и открытого рынка в Волгоградской области: общее количество карт «Мир», выданных в 2016 году, составило порядка 5,5 тысяч штук. До конца 2017 года планируется выпустить в Волгоградской области еще 10 тысяч карт национальной системы платёжных карт «Мир».