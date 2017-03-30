На прошлой неделе в выходные состоялась благотворительная акция «Подари тепло», во время которой волонтеры накормили нуждающихся. Организатором акции выступает благотворительный фонд «Доброта на Волге», который уже на протяжении трех месяцев кормит нуждающихся на средства пожертвований и грантов. Акция проходила при поддержке проекта «Добровольцы».

Итак, в рамках акции в четырех точках города были размещены палатки, где любой нуждающийся мог получить горячую порцию гречневой каши с овощами, а также небольшой презент в качестве пледа и термокружки. С утра и до обеда волонтеры раздавали еду всем, кто в ней нуждался. Как отмечают сами добровольцы: «Контингент оказался совсем не тот, на который мы рассчитывали. Удивило то, что было много одиноких пенсионеров и многодетных семей». Пищу раздавали не только на местах раздачи, но и носили туда, где есть люди, не способные прийти сами. Также, по словам волонтеров, были люди, которые не брали пищу, но сообщали своим нуждающимся соседям об акции, которые, в свою очередь, приходили за едой. Но мир, как говорится, не без «добрых» людей, были и те, кто был не очень доволен работой волонтеров, а точнее тем, что они подкармливают людей Без Определенного Места Жительства (БОМЖей).

Как пояснил координатор проекта Андрей Долматов: «Наш фонд начал работать три месяца назад. Мы регулярно раздаем еду нуждающимся, но такая масштабная акция проводится впервые. За первый день акции «Подари тепло» пищу получили примерно 225 человек. Этой акцией мы хотим напомнить людям о человеческой доброте, чтобы люди не забывали, что это такое, и стали немного добрее друг к другу».

Сами волонтеры — люди очень разные, есть и предприниматели и программисты. Для того, чтобы делать подобное у каждого своя причина. К примеру, волонтер Светлана пришла помогать из-за того, что её ребенку не хватает героев. По словам Светланы: «В наше время очень мало хороших примеров для детей, и, видя на чьих примерах растет нынешнее поколение, мне становится страшно. Именно по этой причине я сюда и пришла — чтобы стать хорошим примером для своего ребенка».

За два дня акции вся приготовленная еда разошлась. А если точнее, то для акции было приготовлено 244 литра каши и накормлено 399 человек, оставшуюся кашу — многодетным семьям и в приют для людей без о.м.ж. «Соборник». Хотим рассказать еще про отдельного человека (БОМЖа), который также получил порцию еды. Зовут его Валера, живет он на теплотрассе в Тракторозаводском районе. Передвигается он с трудом, и поэтому тарелку с кашей ему принес знакомый, который нам и поведал, что Валера жил в приюте, но потом сбежал оттуда. А все потому, что там нет свободы, на улице, говорит, лучше, хотя поесть удается и не всегда. За внимание и заботу Валера очень благодарен волонтерам, горячий обед всегда в радость. Но хотя ему и нравится поесть, в приют он возвращаться не спешит. Как говорится в одной известной пословице: «Сколько волка не корми — он всё в лес смотрит». Вот так и Валера: уличная жизнь ему по душе.

Но стоит отметить, что контингент везде разный. И если на Тракторном были реально нуждающиеся люди, то на Спартановке в очереди за бесплатной порцией каши стояли бабули, которые только что вышли из магазина с полными сумками продуктов. Сами волонтеры поясняют, что они не могут у всех спрашивать: «А нуждаетесь ли вы?» И поэтому кормят всех, кто подходит.

Благотворительный фонд «Доброта на Волге» раздает пищу не только в рамках этой акции, раздача пиши проходит регулярно в разных точках города. Продукты покупаются на средства пожертвований. Иногда денег не хватает и они докладывают свои. Обычно готовят наваристый суп, но во время акции решено было закупить гречку. Помимо горячего обеда бывают и сладости, и фрукты. Им и сейчас требуется помощь. Фонд примет любую. Требуются как продукты, так и денежные средства, в помощи волонтеров они тоже нуждаются. Так что если вы готовы и можете как-нибудь помочь фонду, помните — вам всегда будут рады. Пройдя по ссылке, вы можете получить все ответы на вопросы касаемо оказания помощи.

А вот список продуктов, которые вы можете пожертвовать фонду: Гречка

Рис кубанский

Чечевица зелёная

Маш

Нут

Масло сливочное

Масло подсолнечное рафинированное

Масло кукурузное

Сахар

Изюм

Мука пшеничная

Мука овсяная

Мука нутовая

Картофель

Перец болгарский

Капуста белокочанная

Морковь

Корень сельдерея

Специи (кориандр молотый, мускатный орех молотый, семена горчицы, корица молотая, кумин семена, кардамон, анис семена, розмарин, орегано сушёный, куркума молотая, асафетида, лавровый лист)

Орехи

Сгущенное молоко

Вареная сгущенка

Сухофрукты (курага, изюм, персик и т.д.) и цукаты

Сахар

Соль

Свежая зелень петрушки

По поводу передачи продуктов пишите в ЛС: Татьяна Бекасова

