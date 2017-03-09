Волгоградцев приглашают на интерактивную программу в музей-заповедник «Старая Сарепта». В этот раз она будет приурочена к дате Калмыцкого национального праздника — Цаган Сар, который, согласно лунному исчислению, в 2017 году приходится на 27 февраля.  Цаган Cap, «белый месяц», является календарным калмыцким праздником, знаменующим окончание зимнего и начало весеннего сезонов. В течение месяца Цаган Сар калмыки ходят друг к другу в гости и поздравляют с праздником.

В рамках программы гости смогут познакомиться с традициями бытовой и духовной культуры калмыков.  Экскурсанты побывают на выставке «Соседи Сарепты», где увидят убранство калмыцкой кибитки, а также смогут загадать желание, покрутив барабанчик — кюрде. Гости программы изготовят борцоки и отведают их, а также попробуют калмыцкие береги и чай.

Предварительная запись на программу обязательна. Точную стоимость и ответы на прочие вопросы можно узнать по телефону 67-33-02.

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