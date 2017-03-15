В конце марта волгоградцы присоединятся к Всероссийской акции «Россия без жестокости». Митинг в защиту животных будет проходить во многих городах России. К этому моменту своё участие подтвердили больше сорока городов. Митинг против жестокого обращения с животными будет проходить 25 марта.

Волгоградские зоозащитники соберутся на площади Металлургов в 14:00, продлится митинг до 16:00. Митингующие могут привести своих питомцев, а также принести корм для других. На данный момент около 20 человек собираются присоединиться к митингу.

В рамках акции протестанты выступят в поддержку инициатив президента Российской Федерации по гуманизации законодательства в сфере обращения с животными «Россия без жестокости». Всего у митингующих 11 требований. Все они будут озвучены на митинге. Вся информация об акции в Волгограде находится в группе ВК — Митинг в защиту животных!

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