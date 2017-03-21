Волгоградцам предлагают внести свои предложения по благоустройству дворовых территорий. Успешная реализация волгоградского проекта «Наш двор — наш дом» в 2016 году дала старт развитию общероссийской программы благоустройства территорий. По инициативе фракции «Единая Россия» в Государственной Думе в федеральный бюджет на 2017 год заложены средства на обновление и развитие зеленых зон и дворов, в том числе и в Волгоградской области. Помимо ремонта внутриквартальных дорог, федеральная программа предусматривает работы по восстановлению линий наружного освещения, установке ограждений, лавочек, урн, устройству парковочных площадок.

В рамках проекта предусмотрено благоустройство не только дворовых, но и общественных территорий — площадей, набережных, улиц, скверов, парков. Пилотный проект «Наш двор — наш дом» стал важной составляющей проводимой в Волгограде масштабной работы по комплексному обновлению территорий и формированию комфортной городской среды. Данная работа проводится в соответствии с долгосрочной стратегией развития региона и нацелена на обеспечение достойного качества жизни волгоградцев и создания базы для дальнейшего развития города и региона.

В нынешнем году на благоустройство дворов из федеральной казны областному центру будет направлено 300 миллионов рублей, еще 140 миллионов рублей запланированы на благоустройство городских парков и скверов. Благодаря трансформации программы в федеральный проект, работа по благоустройству дворов в Волгограде выводится на новый системный уровень. В рамках программы в городе обновятся дворы, десятилетиями не получавшие должного внимания со стороны властей.

Преображение дворов будет организовано при непосредственном участии самих горожан. Предпочтение отдается тем территориям, в благоустройстве которых активно участвуют жители домов — проводят субботники, бережно относятся к общему имуществу дома, ухаживают за цветами и деревьями. При составлении адресного перечня программы формирования современной городской среды учитываются и дворы, уже подавшие заявки на участие в программе «Наш двор — наш дом».

На всех стадиях реализации программы будет организован дополнительный общественный контроль. Для этих целей формируется особая комиссия из депутатов, представителей администрации, профильных специалистов и членов общественных организаций, которая оценит дизайн-проекты дворов и общественных территорий, а также окажет поддержку жителям на всем протяжении действия программы.

Прием предложений для включения дворов в муниципальную программу формирования современной городской среды продлится до 5 апреля 2017 года. Предложения принимаются в департаменте ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда по адресу: г. Волгоград, ул. Чуйкова, 15, 1 этаж, кабинет канцелярии, с 08:30 до 17:30 (перерыв с 12:30 до 13:30).