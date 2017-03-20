Уже сейчас желающие могут подать заявку на участие во II международном кинофестивале «Дорогами российских немцев», который проводит музей-заповедник «Старая Сарепта» и Центр немецкой культуры им. братьев Лангерфельд.

Стать участником кинофестиваля могут жители России, стран СНГ, Балтии и дальнего зарубежья. Приём конкурсных работ осуществляется до 15 августа 2017 г. Подведение итогов и закрытие кинофестиваля состоится 8 октября этого года. Можно принять участие в двух номинациях: «Лучший любительский видеофильм» и «Лучший любительский слайд-фильм». Длительность фильма – до 30 минут. Все требования о конкурсных работах раскрыты в Положении, с которым можно ознакомиться на официальном сайте музея-заповедника «Старая Сарепта» в разделе «Новости».

В прошлом году в I международном кинофестивале «Дорогами российских немцев» участвовали работы из разных городов России и Европы: Саратова, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Берлина и других. Всего на конкурс пришло более 25 фильмов. Справки по телефону 8(8442)69-16-11.