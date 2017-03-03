Уже в эти выходные в Волгограде пройдет самое пушистое и мимимишное событие. Все любители мяукающих братьев наших меньших приглашаются 4 и 5 марта на выставку «Богиня-кошка», где соберутся самые красивые представители пород.

Вас ждут милые, пушистые, ласковые и не очень, большие, маленькие, лохматые и не совсем, рыжие, белые. Каких кошек только не бывает! Список можно продолжать до бесконечности. Те, кто знаком с этими созданиями, знают, что и характер у них разный. Кошку не приручить, она будет вам преданна лишь до тех пор, пока ей самой это интересно, но все же мы не перестаем их любить. Ведь недаром кошек очень часто содержат в качестве домашних любимцев, и бывает так, что у одного человека есть и три, и четыре, и даже больше кошек.

Так что если вы любите кошек, то отправляйтесь на выставку. А если вы считаете себя убежденным собачником при отсутствии собаки, все равно сходите — вдруг вас ждет там будущий друг. Да-да, на выставке вы сможете приобрести себе питомца.

Выставка будет проходить 4 и 5 марта с 10:00 до 19:00 в ТРЦ «Диамант Зацарицынский».