В эти выходные волгоградцев приглашают на спортивный праздник «Спортивная весна, который будет проходить в помещении манежа Волгоградской государственной академии физической культуры. Для гостей мероприятия подготовили насыщенную программу, в которой есть любительские соревнования по мини-футболу, показательные выступления сборной региона по регби и мастер-класс бойцов смешанных единоборств. Кроме того, каждый желающий сможет сдать нормы ГТО.

По данным комитета молодежной политики Волгоградской области, за победу в спортивных состязаниях поборются команды городских волонтеров, волонтерского центра Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, созданного в ВолГУ, клуба смешанных единоборств, сборной региона по регби, болельщиков и фанатов футбольной команды «Ротор-Волгоград».

Победители турнира получат медали регионального комитета по подготовке и проведению матчей ЧМ-2018. Кубок победителя вручит капитан команды «Ротор-Волгоград» Алексей Жданов и олимпийская чемпионка, председатель комитета молодежной политики Волгоградской области Елена Слесаренко.

Мероприятие состоится 1 апреля, начало в 10:00, вход свободный.

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