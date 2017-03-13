Школьники волгоградского региона смогут повысить свою медицинскую грамотность. В этом году в нашем регионе реализуется проект, в рамках которого с детьми проводятся занятия по основам сохранения здоровья. С начала этого года подобные уроки посетили около 500 ребят в возрасте от 3 до 18 лет.

Проект реализуется комитетом здравоохранения совместно с комитетом образования и науки Волгоградской области. Проект представляет собой межведомственный комплексный план по проведению специальных уроков для обучающихся и воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций Волгоградской области.

Обучающие занятия будут проводиться с детьми и подростками на темы здорового питания, физической активности, личной (в том числе эпидемиологической) и общественной безопасности, профилактики вредных привычек. Школьники старших классов ознакомятся с основными факторами риска социально значимых заболеваний и их профилактикой. Все участники проекта получат «Профили здоровья», разработанные областным Центром медицинской профилактики с адаптированной медицинской информацией, заданиями и тестами для оценки состояния своего здоровья.

Планируется, что в текущем году уроки грамотности завершатся фестивалем здоровья, который объединит образовательные учреждения и позволит внедрить этику здорового образа жизни.