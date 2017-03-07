Волгограде пройдет «Лохматая уборка» — субботник и шоу-программа для любителей собак.

В субботу в Городском парке состоится уникальное для Волгограда событие. Собаководы и волонтеры соберутся вместе, чтобы поработать, пообщаться и отдохнуть. От собачьих «подснежников» будет очищена вся площадь парка. Одновременно на сцене будет идти шоу-программа, а на территории парка откроются игровые площадки для взрослых и детей.

В 11-00 начнется «Лохматая уборка». Участники пройдут инструктаж о порядке и методах сбора экскрементов и мусора. Кинологический центр «Джульбарс» и Ветеринарная клиника «Аверия» бесплатно предоставят необходимый инвентарь: перчатки, пакеты и антисептические гели. Попутно с органическим будет собран мусор, который оставили за собой люди. Каждому участнику субботника организаторы приготовили подарок.

В 12-00 на главной сцене начнется концертная программа. Зрители увидят творческие номера с дрессированными собаками, поучаствуют в викторине на знание пород, смогут «поболеть» за четвероногих участников конкурсов и сами поучаствовать в состязаниях на силу и ловкость.

Будут работать тематические зоны:

Шоу мыльных пузырей и аквагрим для детей.

Фотозона с собаками породы Хаски.

Полевая кухня, где каждый сможет угоститься ароматным чаем.

Полоса препятствий для собак из 6 снарядов.

Зона с инстапринтером для мгновенной печати фото с вашего смартфона (при наличии интернета в телефоне).

Благотворительная зона, где можно получить брендированные вещи, наклейки, красочные плакаты для подъездов и таблички для дворов.

Участие в мероприятии бесплатное! Убираем парк, общаемся и отдыхаем вместе!

Организаторы: Ветеринарная клиника «Аверия», Кинологический центр «Джульбарс», Волгоградская региональная общественная организация «Объединение волонтеров в защиту животных «Открой сердце», торгово-развлекательный комплекс «Акварель».

Благодарим за активную поддержку администрации Центрального района Волгограда, Городского парка и Комсомольского сада.

«Лохматая уборка» — субботник без политики! Мы любим собак, а не политиков!

*Если вы придете с собакой, просим взять с собой ветеринарный паспорт с действующими прививками против бешенства, а также не забыть про намордник и поводок для питомца.

Мы соблюдаем постановление администрации Волгоградской области от 23 января 2015 года № 37-п “Об утверждении правил содержания домашних животных на территории Волгоградской области”.

Ссылка на мероприятие ВК: https://vk.com/lohmatayauborka Сайт: ЛохматаяУборка.рф

Хэштеги: #убираюЗаСобакой #ЛохматаяУборка

Контактное лицо – Александр 89272523596

ПРОГРАММА СУББОТНИКА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СОБАК «ЛОХМАТАЯ УБОРКА»

Время Событие 10.30 – 11.00 Сбор участников субботника у главной сцены Городского парка Волгограда. 11.00 – 11.30 Открытие субботника. Инструктаж участников о порядке уборки. Выдача инвентаря и маршрутных карт (зон уборки) 12.00 – 14.00 Уборка собачьих «подарков» и мусора 12.00 – 15.00 Начало шоу-программы на сцене Горсада. В программе: Ведущий – Павел Смирнов

Группа «Какая разница» с популярными хитами.

Певец Александр Королев

Творческий номер с дрессированной собакой от Трухляевой Дарьи и метиса Рэй.

Номер по защите

Викторины для зрителей.

Конкурсы на силу, ловкость и сноровку. Для участников организаторы приготовили множество призов. 12.00 – 15.00 Работа тематических зон: Шоу мыльных пузырей «Чудеса в решете» — зона для взрослых и детей.

Аквагрим — тематическая зона для детей.

Полоса препятствий — тренировочная зона из 6 снарядов для собаководов. Горка (книжка), Бум, Слалом (змейка), Барьер, Кольцо, Тоннель.

Полевая кухня – зона чаепития.

Фотозона с собаками Хаски.

Зона мгновенной печати фото. Через Инстапринтер можно распечатать фотографию, которую вы сделали на свой смартфон, (функция доступна при наличии интернета в телефоне).

Благотворительная зона «Открой сердце». Здесь можно помочь приютам Волгограда и получить брендированные вещи, наклейки, красочные плакаты для подъездов и таблички для дворов.