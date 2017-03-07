Волгограде пройдет «Лохматая уборка» — субботник и шоу-программа для любителей собак.

В субботу в Городском парке состоится уникальное для Волгограда событие. Собаководы и волонтеры соберутся вместе, чтобы поработать, пообщаться и отдохнуть. От собачьих «подснежников» будет очищена вся площадь парка. Одновременно на сцене будет идти шоу-программа, а на территории парка откроются игровые площадки для взрослых и детей.
В 11-00 начнется «Лохматая уборка». Участники пройдут инструктаж о порядке и методах сбора экскрементов и мусора. Кинологический центр «Джульбарс» и Ветеринарная клиника «Аверия» бесплатно предоставят необходимый инвентарь: перчатки, пакеты и антисептические гели. Попутно с органическим будет собран мусор, который оставили за собой люди. Каждому участнику субботника организаторы приготовили подарок.
В 12-00 на главной сцене начнется концертная программа. Зрители увидят творческие номера с дрессированными собаками, поучаствуют в викторине на знание пород, смогут «поболеть» за четвероногих участников конкурсов и сами поучаствовать в состязаниях на силу и ловкость.
Будут работать тематические зоны:
- Шоу мыльных пузырей и аквагрим для детей.
- Фотозона с собаками породы Хаски.
- Полевая кухня, где каждый сможет угоститься ароматным чаем.
- Полоса препятствий для собак из 6 снарядов.
- Зона с инстапринтером для мгновенной печати фото с вашего смартфона (при наличии интернета в телефоне).
- Благотворительная зона, где можно получить брендированные вещи, наклейки, красочные плакаты для подъездов и таблички для дворов.
Участие в мероприятии бесплатное! Убираем парк, общаемся и отдыхаем вместе!
Организаторы: Ветеринарная клиника «Аверия», Кинологический центр «Джульбарс», Волгоградская региональная общественная организация «Объединение волонтеров в защиту животных «Открой сердце», торгово-развлекательный комплекс «Акварель».
Благодарим за активную поддержку администрации Центрального района Волгограда, Городского парка и Комсомольского сада.
«Лохматая уборка» — субботник без политики! Мы любим собак, а не политиков!
*Если вы придете с собакой, просим взять с собой ветеринарный паспорт с действующими прививками против бешенства, а также не забыть про намордник и поводок для питомца.
Мы соблюдаем постановление администрации Волгоградской области от 23 января 2015 года № 37-п “Об утверждении правил содержания домашних животных на территории Волгоградской области”.
Ссылка на мероприятие ВК: https://vk.com/lohmatayauborka Сайт: ЛохматаяУборка.рф
Хэштеги: #убираюЗаСобакой #ЛохматаяУборка
Контактное лицо – Александр 89272523596
ПРОГРАММА СУББОТНИКА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СОБАК «ЛОХМАТАЯ УБОРКА»
|Время
|Событие
|10.30 – 11.00
|Сбор участников субботника у главной сцены Городского парка Волгограда.
|11.00 – 11.30
|Открытие субботника.
Инструктаж участников о порядке уборки. Выдача инвентаря и маршрутных карт (зон уборки)
|12.00 – 14.00
|Уборка собачьих «подарков» и мусора
|12.00 – 15.00
|Начало шоу-программы на сцене Горсада.
В программе:
Для участников организаторы приготовили множество призов.
|12.00 – 15.00
|Работа тематических зон:
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