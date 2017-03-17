В Краснооктябрьском районе Волгограда временно приостановлена подача воды. Отключение воды связано с проведением работ по замене изношенного участка трубопровода.

Работы по замене участка аварийного водовода протяженностью 1,1 километра и диаметром 300 мм будут производиться по улице Тряскина. В связи с этим с 5:00 17 марта до 18:00 18 марта будет ограничено водоснабжение следующих потребителей:

— жилые дома по ул. Тряскина, 1–50;

— здание РОВД, ул. Тряскина, 11

Работы проводятся в рамках программы обновления ветхих водопроводных сетей. В период отключения потребителей от системы водоснабжения будет организован подвоз воды.

МУП «Горводоканал г. Волгограда» приносит свои извинения за временные неудобства, обусловленные объективными технологическими причинами.