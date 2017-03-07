Климатическая весна в этом году пришла вместе с календарной. Уже с первых чисел марта погода радует волгоградцев теплыми деньками, и недавно царившие в городе слякоть и грязь отошли на второй план. Солнышко и весенний ветерок уже намекают на предстоящее тепло и цветение природы.

И пусть на улице еще серо, и всюду можно видеть «следы цивилизации» в виде мусора, но на душе уже по-настоящему тепло и солнечно. Эти чувства, наверное, испытывает каждый житель Волгограда. Солнышко пригревает, так почему бы не надеть улыбку и не отправиться гулять!

«Живой Волгоград» на днях так и сделал. Вооружившись фотокамерой, мы прогулялись по улочкам города. Что же мы увидели? А увидели мы горожан, которые радуются теплым денькам, вовсю примеряют на себя легкую одежду и начинают заниматься летними видами спорта. Присоединяйтесь!