В Волгоградском регионе состоялся инспекционный рейд по выявлению свалок вблизи железнодорожных путей. Во время рейда была осмотрена городская территория, прилегающая к железнодорожным путям на участке Волгоград-1 – Тракторная Пасс.- Шпалопропитка – Садовая – Гумрак. Участниками мероприятия стали руководители структурных подразделений Приволжской железной дороги, представители Администрации города Волгограда и Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Инспекция выявила более 10 мест несанкционированных локальных свалок на территории, прилегающей к железнодорожным путям, в частности, в Краснооктябрьском (бытовые отходы около торгового центра «Стройград»), Дзержинском (вдоль автомобильной дороги по ул. Моторная), Центральном (около гаражного кооператива «Центр»), Ворошиловском (ул. Куприна), Советском (частный сектор около вокзала ст. Ельшанка) и Кировском районах (ул. Никитина) г. Волгограда. При этом отмечено, что улучшилась санитарное состояние территории в Центральном, Дзержинском и Красноармейском районах г. Волгограда.

По итогам проведенного рейда принято решение ликвидировать выявленные свалки, а также ежемесячно проводить комиссионные осмотры полосы отвода железной дороги. Напомним, что подобные рейды проходят регулярно, и во время каждого рейда выявляются свалки. Как отмечает заместитель начальника Приволжской железной дороги по Волгоградскому территориальному управлению Сергей Васильев: «Железнодорожники регулярно проводят очистку от промышленного и бытового мусора междупутий, откосов, полосы отвода железной дороги. Но этих мер недостаточно. Необходимо проводить работу с жителями домов, расположенных вблизи железной дороги. Например, во время рейда было отмечено, что около некоторых жилых массивов нет мусоросборочных контейнеров или же накопившейся мусор вывозится несвоевременно».