Всех любителей экстремальных видов спорта приглашают в эти выходные в Волжский. Именно здесь пройдёт чемпионат Волгоградской области по мотокроссу, а также открытый чемпионат и первенство города Волжского по мотокроссу 2017 года.

Мероприятие пройдет 2 апреля в парке «Волжский» и будет посвящено семьдесят второй годовщине Победы в Великой Отечественной войне и девяностолетию со дня образования оборонной организации ДОСААФ России.

В этом году зрители впервые увидят пять классов мотоциклов:

50 см. куб (дети до 12 лет);

65 см. куб (дети до 12 лет);

85 см. куб (до 15 лет);

125 см. куб (до 18 лет);

класс OPEN и МАСТЕР.

Но самое главное — в этом году спортсмены на квадроциклах будут выступать в отдельном классе. Торжественное открытие соревнований состоится в 11.00 на мототрассе в парке «Волжский». Тренировочные заезды начнутся в 09.00.

Организаторами мероприятия выступают: ДОСААФ России, СТК «Подземметаллзащита», администрация города Волжского.