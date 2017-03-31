Уже в апреле на водных объектах Волгоградской области откроется навигация. Сезон навигации продлится вплоть до начала заморозков.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, в соответствии с распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта №ВО-311-р «О перечне судовых ходов с установленными габаритами судовых ходов, категориями средств навигационного оборудования и сроками их работы, а также сроками работы судоходных гидротехнических сооружений в навигацию 2017 года» от 22.12.2016 даты открытия навигации на судоходных водоемах Волгоградской области в 2017 году будут следующими:

— ВДСК, Цимлянское водохранилище – 1 апреля;

— р. Волга (ниже плотины) – 5 апреля;

— Волгоградское водохранилище – 22 апреля.

Отметим, что судовладельцы не могут выходить в плавание на маломерных судах, не прошедших государственную регистрацию и не несущих государственных регистрационных номеров. Также, не стоит спускать судно на воду и выходить в плавание, не имея при себе документов на маломерное судно и удостоверения на право управления им. К плаванию будут допущены маломерные суда, прошедшие техническое освидетельствование в инспекторских подразделениях Центра ГИМС МЧС России по Волгоградской области.

Для того, чтобы зарегистрировать маломерное судно, необходимо прибыть в инспекторский участок (или отделение) по территориальности. На месте заполнить необходимые бланки заявлений и предоставить подлинники и копии следующих документов:

— удостоверяющих личность судовладельца или его доверенного лица;

— подтверждающих законность приобретения судна и двигателей (подвесных моторов) к нему;

— технические паспорта и пр.