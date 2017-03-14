На территории Международного аэропорта Волгограда открылась фотовыставка о Кубке Конфедераций. Теперь каждый, кто посещает волгоградский аэропорт, сможет стать посетителем фотовыставки.

Напомним, Кубок Конфедераций FIFA 2017 будет проходить в России с 17 июня по 2 июля. Проект реализован оргкомитетом «Россия-2018» при содействии администрации Волгоградской области.

Первыми, кто увидел фотовыставку, стали пассажиры утреннего рейса Волгоград-Москва. Красочная экспозиция в фирменной символике городов-организаторов Кубка Конфедераций установлена в общей зоне терминала «С» международного аэропорта Волгограда. Она знакомит жителей и гостей города со всеми восемью командами-участницами турнира, который пройдет под девизом «Футбол чемпионов. Мечта болельщиков». Здесь же можно узнать, как приобрести билеты на матчи.

Выставки в воздушных гаванях – часть кампании в поддержку Кубка Конфедераций FIFA в России. Турнир пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи за год до ЧМ-2018. Его участниками станут Россия (страна-хозяйка предстоящего турнира), Германия (действующий чемпион мира) и победители чемпионатов во всех шести конфедерациях FIFA: Португалия (чемпион Европы, УЕФА), Чили (чемпион Южной Америки, КОНМЕБОЛ), Камерун (чемпион Африки, КАФ), Австралия (чемпион Азии, АФК), Новая Зеландия (чемпион Океании, ОФК) и Мексика (чемпион Северной и Центральной Америки, КОНКАКАФ).