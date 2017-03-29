Сотрудники Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области проверили состояние городских контейнерных площадок для сбора мусора. В рамках рейдов были выявлены захламленные площадки и свалки.

Так, в марте текущего года экологи обследовали 290 контейнерных площадок, расположенных в многоквартирном и частном секторах Дзержинского района. Факты захламления строительными, крупногабаритными и коммунальными отходами на прилегающих территориях выявлены на 39 контейнерных площадках. Кроме того, по улице им. Полины Осипенко обнаружена свалка твердых коммунальных отходов. В настоящее время экологи проверяют состояние 118-ти контейнерных площадок в жилом секторе Советского района Волгограда. Собранная информация обобщается и направляется в администрацию Волгограда для принуждения управляющих компаний и районных администраций решать проблему захламления городской территории.

Добавим, что за второе полугодие 2016 года инспекторами Облкомприроды проведено 68 рейдов, направленных на выявление и пресечение нарушений в содержании контейнерных площадок в Волгограде. По итогам этой работы 14 управляющих компаний и 1 должностное лицо привлечены к административной ответственности. Назначено 25 штрафов на общую сумму более 660 тысяч рублей.