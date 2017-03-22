Как известно, с недавних пор в Волгограде начали постепенно вводить электронные проездные билеты. Изначально пассажиры общественного транспорта могли приобрести только обычный электронный проездной, затем ввели льготный, и уже сейчас можно купить школьные и студенческие электронные проездные на основе карты «Волна». Действовать проездные нового формата начнут в апреле.

Получить подробную информацию об оформлении карты и пройти предварительную регистрацию студенты вузов, ссузов и школьники могут на сайте www.vlg-tk.ru. Здесь же можно выбрать наиболее удобный для получения пункт выдачи карты. Также, интересующие вопросы можно задать специалистам колл-центра горлинии по транспортному обслуживанию по телефону 23-31-60.

Школьные карты имеют синий цвет, студенческие – фиолетовый. Чтобы приобрести проездной, нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий льготу – справку из школы либо студенческий билет. Запись тарифа будет производиться ежемесячно с 20 по 5 число.

Электронная карта предоставляет 10%-ю скидку при поездке на автобусах, троллейбусах и трамваях, воспользоваться ею может каждый пассажир.