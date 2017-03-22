До конца апреля в Волгограде должны завершиться работы по уборке городских территорий. В городе стартовал месячник по благоустройству. В рамках месячника предстоит собрать опавшую листву и сухостой, окопать и побелить деревья, отремонтировать скамейки, вымыть и покрасить турникетные ограждения. Все работы должны быть закончены до 30 апреля.

Основные работы в парках, скверах и пешеходных зонах областного центра выполняют муниципальные специализированные учреждения: «Волгоградзеленхоз» — в Центральном районе, МБУ «ЖКХ» – в других районах города. За порядок во дворах отвечают управляющие организации. Активное участие в субботниках и санитарных часах примут сотрудники муниципальных предприятий, бюджетных организаций, администраций города и районов. В уборке закрепленных территорий планируют принять участие коллективы промышленных предприятий, коммерческих организаций, высших и средних учебных заведений. ТОСы и уличные комитеты также примут участие в наведении порядка на своих территориях – в частном секторе.

Кроме того, в течение месячника каждую субботу будут организованы общегородские дни чистоты и благоустройства, в рамках которых к уборке городских территорий могут подключиться все неравнодушные волгоградцы. Ближайший пройдет 25 марта 2017 года.

Особое внимание этой весной планируется уделить ликвидации несанкционированных свалок. До конца апреля коммунальным службам предстоит убрать свыше 80 таких мест. Отсюда будет вывезено более 900 тонн мусора.