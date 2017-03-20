В минувшие выходные Волгоград присоединился к празднованию годовщины воссоединения Крыма с Россией. Праздничные мероприятия в честь этой даты проходили по всей России, в Волгограде этот день отмечали на Центральной набережной. Именно здесь состоялся фестиваль «Крымская весна», который собрал тысячи людей.

В рамках фестиваля прошел митинг, объединивший несколько поколений. Перед собравшимися выступил ветеран Великой Отечественной войны Владимир Туров: «Крым вернулся домой навсегда. Этот день — праздник для всей нашей страны. От имени поколения победителей прошу вас беречь Родину и сохранять мир, который достался нам такой дорогой ценой». Владимиру Турову исполнилось уже 97 лет. От имени всех волгоградцев фронтовика поздравил губернатор Андрей Бочаров.

На месте проведения фестиваля было организовано несколько интерактивных площадок различных направлений. Со сцены гостей развлекали творческие коллективы города.

Напомним, референдум по вопросу статуса Крыма состоялся 16 марта 2014 г. Более 96% крымчан высказалось за вхождение Крыма в состав Российской Федерации. 18 марта состоялось подписание межгосударственного договора о принятии Крыма в состав Российской Федерации и основании двух новых субъектов – города федерального значения Севастополя и Республики Крым.