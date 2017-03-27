Живые растения, много света, декор в стиле эко, хорошая музыка, детский смех, встречи с экспертами в области здорового образа жизни, полемика о полезном питании, способы избавления от стресса, арт-терапия и множество светящихся от радости глаз – всем этим наполнилось пространство Ворошиловского торгового центра в прошедшую субботу. В Волгограде прошел Фестиваль «Счастью БЫТЬ!», который планировался как празднование журнала «Быть Человеком», а перерос в полноценное городское событие.

Мероприятие задумывалось как площадка, объединяющая людей, увлеченных вопросами физического и духовного здоровья человека, а также как место встречи тех людей, которые любят жизнь и стараются делать мир вокруг себя лучше и ярче. В первой половине дня программа была ориентирована на детей и их родителей, прошли встречи с педиатром, детским психологом, стоматологом и даже музыкальным педагогом. Чудесные вокальные произведения представили малыши, которым едва ли исполнилось по пять лет. Программа для мам и их детей была подготовлена школой «Моя кровинушка» под руководством легендарного, известного далеко за пределами России доктора Татьяны Бердиковой. Ребята не покидали площадку песочной анимации, организованную Православным семейным центром «Лествица», строили дома из настоящих мини-кирпичиков вместе с магазином добрых игр и игрушек «Умняшки», лепили и рисовали.

А вот для взрослых были организованы диагностические площадки, столы с эко-продукцией, дегустации, а также встречи с различными докторами. Особый ажиотаж вызвала площадка по здоровому питанию, где были представлены несколько точек зрения: как официальной медицины, так и тех людей, которые отказались от мяса, или едят фрукты и овощи только в сыром виде. Пришли к общему выводу: ко всему, что связано с нашим здоровьем, необходимо подходить с умом, зная все про особенности своего организма.

– Многие из нас считают, что счастье внутри человека, – комментирует организатор фестиваля, главный редактор журнала «Быть Человеком» Антонина Донцова. – И это неоспоримо. Но посмотрите, чем мы порой себя окружаем: вместо леса и красот природы у нас нагнетающая картинка из телевизора, вместо хорошей музыки – сплетни, мы едим мертвую искусственную еду на бегу и постоянно чем-то недовольны. Тут никакое счастье не выдержит. Сбежит. Волгоград считают депрессивным регионом. Мы создали этот проект, чтобы люди, которые занимаются потрясающими вещами, делают интересные проекты, ориентированы на здоровые человеческие ценности, имели возможность встретиться, поделиться опытом и просто получить очередной заряд положительной энергии. И да, мы пытались сделать фестиваль душевного и физического здоровья, потому как одно с другим неразрывно связано.

Крайне интересной получилось общение на тему «Стресс в большом городе. Где душе успокоится?», на которой выступили врач-невролог, психотерапевт, психиатр, и инструктор по антистрессовым программам. Прямо на площадке люди делились своими стрессовыми ситуациями, участвовали в интерактиве и обучались при помощи дыхания контролировать свое состояние.

А потом гостей ожидала арт-терапия с художником Сергеем Родионовым и мастером уникальной авторской техники – пластилиновой живописи – Михаилом Ясеновцом. Каждый на маленьком кусочке подготовленного холста рисовал свои положительные эмоции, затем их собрали в две большие картины. Получились работы, наполненные радостными чувствами, олицетворяющие состояние счастья.

Многие из посетителей предложили сделать этот фестиваль ежегодным, чтобы вдохновлять людей на качественную полноценную жизнь. Потому как бесспорно: в Волгограде – Счастью быть!