Начиная с 27 марта 2017 года вводится временное ограничение движения транспортных средств, имеющих нагрузку на каждую ось более 5 тонн по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Волгоградской области.

По данным комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, ограничения вводятся в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 13 марта 2017 г. № 118-п «О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Волгоградской области в весенний период 2017 года» в целях сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Волгоградской области в весенний период 2017 года, с 27 марта по 25 апреля 2017 года вводится ограничение движения транспортных средств, имеющих нагрузку на каждую ось более 5 тонн по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Волгоградской области.

В соответствии с разделом 4 постановления Администрации Волгоградской области

от 08.08.2011 № 408-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Волгоградской области» временное ограничение

не распространяется на международные перевозки грузов; на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации.