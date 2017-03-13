Уже на этой неделе жители Волгограда услышат сигнал воздушной тревоги. Пугаться не стоит, это будет лишь плановая проверка системы централизованного оповещения населения, которая проводится каждый год.

По данным регионального комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, плановая проверка системы оповещения состоится 16 марта в 14:00. Сирена будет звучать в течение трех минут. Жители услышат как прерывистый, так и непрерывный сигнал. Помимо самой сирены, люди прослушают информационное сообщение по сетям проводного и эфирного радиовещания, телевизионным каналам.

Отметим, что плановые проверки систем централизованного оповещения населения проводятся ежегодно с целью контроля работоспособности и исправности всех систем.