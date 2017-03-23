Жителей и гостей Волгограда приглашают в эти выходные присоединиться к городской акции «Живая вода», которая приурочена к Всемирному дню воды. Акция состоится 25 марта и будет проходить в торгово-развлекательном комплексе «КомсоМолл». Организаторами акции выступают МУ социально-психологической помощи и поддержки молодежи «Социум».

Гостей ждет развлекательная программа, в рамках которой все желающие смогут выразить свое мнение и дать совет о способах бережного использования воды, пройти увлекательный лабиринт «Путешествие по островам», сфотографироваться с тематическими хэштегами на фоне «водопада», познакомиться с интересными фактами о пользе воды.

Мероприятие проводится с целью вовлечения молодежи в деятельность по охране водных ресурсов.
Акция пройдет 25 марта в 16:00 при поддержке Комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.

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