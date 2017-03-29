Администрация Волгограда предложила для рассмотрения депутатам Волгоградской городской Думы проекты новых пакетов услуг на базе транспортной карты «Волна». Нововведения пока находятся на стадии рассмотрения. В их числе и введение единого проездного на все виды транспорта. Такой проездной поможет пассажирам сэкономить в общественном транспорте до 30%.

Все предложения сформированы на основе мнений самих волгоградцев. Аккумулировать их помогли телефон горлинии 23-31-60, форма обратной связи на сайте www.vlg-tk.ru и анкетирование, которое провел городской центр управления пассажирскими перевозками. На основе результатов данного исследования и был сформирован итоговый документ.

Разработка предусматривает приобретение предоплаченного количества поездок, действительных в течение календарного месяца. Так, стоимость пакета в 120 поездок составит 1700 рублей, то есть чуть выше 14 рублей за один проезд. Особенностью данного проездного станет его универсальность: к оплате его можно будет предъявлять на всех видах городского общественного транспорта, включая дачные автобусные маршруты и скоростной трамвай, проезд в котором стоит 25 рублей, а по карте «Волна» — 23 рубля.

Также предлагаются пакеты в 50 и 30 поездок. Такой проездной будет пользоваться спросом у тех, кто пользуется общественным транспортом неполный месяц. Чем больше количество предоплаченных поездок, тем ниже стоимость каждой из них.

Еще один пакет услуг предусматривает особые варианты пересадки в течение часа на муниципальных маршрутах. Согласно новинке две поездки в течение часа будут стоить по 15 рублей каждая, три – по 10 рублей, четыре по 7,5 рублей.

Для удобства волгоградцев, изредка пользующихся общественным транспортом, а также для гостей города предусмотрена возможность приобретения сувенирной карты с предоплаченными пятью поездками на любом виде общественного транспорта. Стоимость карты планируется в размере 115 рублей, срок ее действия не ограничен. Формат и дизайн карты будут представлять интерес для коллекционеров и туристов: карта получит особенное исполнение.