Волгоградцев приглашают на открытие фотовыставки проекта о детях с расстройством аутистического спектра. Открытие состоится во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма — 2 апреля.

На выставке будут представленны работы фотографа Алексея Сивкова, сделанные в рамках проекта о жизни детей и подростков с расстройствами аутистического спектра «ОСОБАЯ ГРАНЬ РЕАЛЬНОСТИ». Данный проект имеет социальную, гуманитарную, просветительскую направленность. Он посвящен проблеме детского аутизма и социальной интеграции «особых» детей и взрослых. Съемки в рамках проекта начались в 2011-м году и проходили в Москве, Северодвинске, Киеве, Санкт-Петербурге, Дмитрове, Новодвинске, Волжском, Архангельске, Волгограде.

Выставка откроется 2 апреля в 15:00 в экспозиционном пространстве библиотеки им. М. Горького.