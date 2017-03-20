В природном парке Волго-Ахтубинской поймы зацвели первоцветы. В связи с этим на особо охраняемой природной территории стартовала межрайонная природоохранная акция «Вестники весны».

На данный момент в природном парке зафиксировали цветение самого раннего первоцвета – гусиного лука. А чуть позднее тут начнут цвести хохлатка Галлера, тюльпан Бибирштейна, чистяк весенний, фиалка полевая, ландыш майский, а также включенные в Красные книги России и Волгоградской области рябчик русский и тюльпан Геснера.

В рамках природоохранной акции планируется провести конкурс рисунков «Первоцвет, я тебе друг!», конкурс учебно-исследовательских работ школьников по теме «Изучай. Оберегай. Сохраняй» и конкурс проведенной агитационной работы по сохранению первоцветов. Активными участниками творческих состязаний станут школьники Ленинского, Среднеахтубинского районов и некоторых образовательных учреждений Волжского.

Кроме того, в период массового цветения «вестников весны», который приходится обычно на третью декаду апреля, сотрудники парка проведут для юных экологов экскурсии по экологическим тропам. Цель этих маршрутов под открытым небом — не только расширить кругозор детей и дать им возможность воочию познакомиться с раннецветущими растениями, но и рассказать почему, к примеру, краснокнижные виды — например, рябчик русский и тюльпан Геснера — нуждаются в охране государства.

У местного населения на протяжении всего периода проведения акции будет проводиться активная информационно-просветительская работа: сотрудники природного парка расскажут о том, какие виды раннецветущих растений произрастают на этой территории, какова их биологическая и экологическая роли в сохранении экосистемы междуречья.