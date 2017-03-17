В Советском районе Волгограда уже полным ходом идет строительство школы на тысячу мест. Это самое крупное образовательное учреждение из всех, которые возводились за последние двадцать лет.

По проекту в новой школе разместятся 40 классов. Пятиэтажное строение будет отвечать всем современным нормам и требованиям, а также соответствовать принципу «безбарьерная среда»: для детей с ограниченными возможностями здоровья проектом предусмотрены подъемники, широкие дверные проемы, пандусы и т.д. Помимо учебных классов в образовательном учреждении планируются: многофункциональный спортивный зал, школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотеки, web-мастерские, лингафонные кабинеты, интерактивный музей. На территории школы будут оборудованы площадки для занятий спортом и отдыха учащихся, парковые зоны. Ученики здесь сядут за парты 1 сентября 2018 года. Новое здание полностью обеспечит потребность в школьных местах для жителей близлежащих микрорайонов.

Общая стоимость проекта составляет — 530 миллионов рублей, из них 447 миллионов — это субсидия федерального бюджета, средства выделены впервые. Новая школа возводится на территории комплексной застройки в Советском районе.