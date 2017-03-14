Пришла весна — скворцы прилетели. Ну или только прилетят. А вот где им поселиться? В городе не так много мест, где птицы могут чувствовать себя комфортно. Чтобы птицы смогли найти в Волгограде для себя дом, в нашем городе стартовала экологическая акция «Скворечник».

Главная цель проекта — экологическое воспитание подрастающего поколения. Во время акции школьники вместе со своими наставниками изготовят, а затем установят скворечники на деревьях в городском парке.

Проходит акция в рамках партийного проекта «Экология России» и продлится в течении двух недель. Планируется, что за это время яркие скворечники появятся в парках и скверах Волгограда.

Помимо волгоградских школьников, в акции примут участие и ребята из области. Уже в ближайшие выходные скворечники и кормушки будут установлены во Фроловском, Котовском и Алексеевском районах.