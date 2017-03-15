В нашем городе продолжает развиваться инфраструктура для людей с ограниченными возможностями, в том числе появляются и рабочие места. С каждым годом количество рабочих мест для инвалидов становится больше. В этом году планируется трудоустроить 1375 человек с ограниченными возможностями. Отметим, что в 2016 годы работу получили 755 инвалидов.

Как поясняют в Комитете по труду и занятости населения, на сегодняшний день 3,4 тысячи инвалидов трудятся на специально оборудованных рабочих местах. В центры занятости предоставлена информация о наличии 5,2 тысячи квотируемых рабочих мест от двух тысяч работодателей.

Для того, чтобы обеспечить людей с ограниченными возможностями работой, в регионе проводятся мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов. При этом планируется возмещение затрат работодателю на заработную плату инвалида. Наибольшее количество рабочих мест приходится на сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Для контроля соблюдения работодателями взятых на себя обязательств профильные ведомства проводят регулярные проверки. Только в 2016 году было проведено 28 таких инспекций, в рамках исполнения предписаний дополнительно было создано 26 квотируемых рабочих мест. В текущем году проверят 43 работодателя.